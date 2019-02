Wenger: ‘Normaal moet je 110 miljoen euro neertellen voor een speler als hij’

Mesut Özil moet het de laatste tijd stellen met een bijrol bij Arsenal en is dit seizoen meer dan geregeld bankzitter. De dertigjarige middenvelder zette in februari 2018, toen nog onder het bewind van Arsène Wenger, zijn handtekening onder een verbeterd contract bij the Gunners. De Fransman geeft nu te kennen dat het de beste keuze was om de verbintenis van Özil te verlengen.

“De lengte van een contract heeft normaal gesproken niks te maken met het kiezen van je selectie. Maar soms zijn er bijzondere gevallen. Tegenwoordig denken we dat als we een speler voor vijf jaar vastleggen, we ook vijf jaar lang een goede speler hebben. Maar dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat ze in die periode alles geven en hun beste spel laten zien. Ze komen in een soort comfortzone terecht”, zo tekent the Guardian op uit de mond van de Franse oefenmeester, die afgelopen zomer vertrok bij Arsenal.

Dat Özil in het bezit was van een aflopend contract, maakte de situatie volgens Wenger moeizaam. “Hij had weliswaar een contract. Maar normaal gesproken moet je 110 miljoen euro neertellen voor een speler als hij. We moesten dit dus doen om zijn waarde te behouden. Dat heeft ermee te maken hoe de structuren in het voetbal liggen, niet per se met Özil. Om topspelers aan te trekken, moet je tegenwoordig meer dan honderd miljoen op tafel leggen.”

“Dan moet je een afweging maken of je een speler een nieuw contract laat ondertekenen of dat je voor een dergelijk bedrag een nieuwe topspeler aantrekt”, besluit Wenger zijn verhaal. Na het ondertekenen van zijn nieuwe contract, dat tot medio 2021 loopt, behoort Özil tot de grootverdieners van de Premier League. De middenvelder speelde dit seizoen tot dusver achttien wedstrijden, waarin hij goed was voor vier doelpunten en twee assists.