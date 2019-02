‘Dan moet ik erkennen dat het profvoetbal niet meer voor mij is weggelegd’

Ruud Boymans speelde in november 2016, destijds nog in dienst van Al-Shabab uit Saudi-Arabië, zijn laatste wedstrijd en kampt sindsdien met een hardnekkige enkelblessure. De 29-jarige spits werkt momenteel aan zijn herstel en hoopt nog te kunnen terugkeren in het profvoetbal. In gesprek met de Limburger geeft Boymans te kennen dat het einde van zijn carrière tevens door zijn hoofd spookt.

“Voordat ik überhaupt buiten op het veld kan gaan trainen, moet de snelheid omhoog naar twaalf kilometer per uur. Ik moet het echt stap voor stap doen om een terugval te voorkomen”, vertelt Boymans. Op de loopband haalt hij momenteel een topsnelheid van elf kilometer per uur. Indien hij na komende zomer nog niet hersteld is van de enkelblessure, zet hij een punt achter zijn loopbaan. “Dan moet ik realistisch zijn.”

“Ik ben bijna dertig en als ik niet snel weer fit word, moet ik erkennen dat het profvoetbal niet meer voor mij is weggelegd”, gaat de spits verder. Voorlopig legt Boymans zich er nog niet bij neer dat zijn carrière als een nachtkaars uitgaat. “Ik verwacht dat er nog wel een club in de Eerste- of Eredivisie is die een derde spits nodig heeft. Ik ben tenslotte niet erg duur meer.”

Boymans werd opgeleid door Fortuna Sittard, waarna hij in 2009 werd overgenomen door VVV-Venlo. Hij kwam vervolgens via AZ, NEC, Willem II en FC Utrecht bij Al-Shabab in Saudi-Arabië terecht, een avontuur dat mede door blessureleed uitliep op een teleurstelling. FC Utrecht bood de spits vorig seizoen de kans om bij de beloften aan zijn herstel te werken, maar na complicaties in zijn revalidatietraject vertrok hij afgelopen zomer uit de Domstad.