‘Ik denk dat de Eerste Divisie blij mag zijn dat deze fans op pad gaan'

FC Twente won maandagavond met 0-2 op bezoek bij Jong PSV. Door de zege vergrootte de koploper van de Keuken Kampioen Divisie de voorsprong op naaste achtervolger FC Den Bosch naar acht punten. Wout Brama tempert in gesprek met FOX Sports het optimisme en laat zich lovend uit over de supporters van Twente.

“Iedereen zegt wel heel makkelijk dat wij het wel even uit zullen voetballen. We staan er op dit moment ook goed voor, maar er is nog een lange weg te gaan”, benadrukt de aanvoerder van FC Twente. De Tukkers boekten in Eindhoven de negende competitiezege op rij. “Voor de winterstop zijn we ermee begonnen en nu zetten we het door. Dan is het extra lekker dat de rest punten laat liggen, dan maak je dubbel winst.”

“Ik kan me nog een seizoen in de Eerste Divisie herinneren waarin een club een voorsprong van vijftien punten uit handen gaf. Maar goed, liever zo dan andersom”, zo tempert Brama het optimisme. “We geven heel weinig weg en hebben voorin genoeg aanvallende kwaliteiten. Dat is een gouden combinatie. Zo'n reeks van overwinningen is heel lekker natuurlijk en al helemaal als de concurrentie punten laat liggen, maar we zijn er nog niet.”

In Eindhoven waren driehonderd supporters van Twente aanwezig. ‘Geweldig’, zo zegt Brama als het over de fans van de club uit Enschede gaat. “Over support hebben we niet te klagen. Ik denk dat de Eerste Divisie heel blij mag zijn dat deze supporters iedere week op pad gaan. Het is voor alle clubs een belevenis. Het maakt me trots. Ik ben teruggekomen uit Australië, daar had je niet echt een harde kern. Het was meer een familie-uitje. Hier zie je weer hoe fanatiek de fans zijn. Uniek in Nederland, denk ik.”

