Ronald de Boer: ‘Hij deed niets, maar als hij vijf keer scoorde was het prima’

Hirving Lozano kampt net als vorig jaar met een winterdip. Van december tot en met februari vorig seizoen kwam de aanvaller van PSV niet verder dan drie goals. Voorlopig staat hij pas op vier treffers, waarvan ook nog twee in één wedstrijd, thuis tegen FC Groningen (2-1). Dat Mark van Bommel bij PSV voor niemand een uitzondering maakt, bleek afgelopen zaterdag tegen sc Heerenveen (2-2). De Mexicaan werd in de rust gewisseld.

Volgens het Brabants Dagblad maakt PSV zich geen zorgen over het winterdipje van Lozano en kampt hij ‘slechts’ met iets te veel bewijsdrang. “Een gesprekje doet vaak wonderen”, zegt voormalig PSV-trainer Hans Westerhof dinsdag in het dagblad. Westerhof was in het verleden technisch directeur van Pachuca, de voormalig werkgever van Lozano. Hij kent de aanvaller goed. “Ik heb vroeger al vaker met hem doorgenomen dat vorm iets is van golfbewegingen.”

“In Mexico werd hij vaak na een paar goals enorm opgehemeld en zodra het iets minder ging, wilde hij zich soms te graag bewijzen”, weet Westerhof. Doorslaan in individualisme is het gevolg. “Wat dat betreft kan hij veel leren van Érick Gutiérrez”, denkt Westerhof. “Hij kijkt altijd heel realistisch naar zijn eigen carrière en begrijpt ook waarom hij nu niet speelt bij PSV.” Het regionale dagblad schrijft dinsdag dat Lozano komende zondag in de topper tegen Feyenoord ‘gewoon’ aan het startsignaal zal verschijnen.

Van Bommel gaf zaterdag aan dat Lozano niet deed wat de technische staf van hem vroeg en dat hij daarom ervoor koos om de Mexicaan in de rust te wisselen. Het doet Ronald de Boer herinneren aan de Braziliaan Romário, die in zijn tijd bij PSV ook niet altijd zijn verdedigende taken uitvoerde. “Lozano was altijd al een spelbreker, in de zin dat je hem een beetje moet paaien", vertelde De Boer maandagavond bij FOX Sports. “Als het goed gaat, accepteren ze het. Dat deden ze vroeger met Romário ook. Die deed niets, maar als hij vijf keer scoorde was het prima. Als het even niet gaat en je doet ook je verdedigende werk niet, dan wordt het lastig.”