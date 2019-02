Solksjaer geniet: ‘Pogba speelde tegen een van besten ter wereld op die positie’

Paul Pogba is sinds de trainerswissel bij Manchester United volledig opgeleefd. In twaalf wedstrijden onder Ole Gunnar Solskjaer was de middenvelder bij liefst vijftien treffers betrokken: zes assists en negen doelpunten. Dat zijn er zes meer dan in twintig duels onder José Mourinho. In de FA Cup-ontmoeting met Chelsea (0-2) van maandagavond op Stamford Bridge was de Frans international goed voor de assist bij de 0-1 van Ander Herrera en nam hij zelf de 0-2 voor zijn rekening.

Het sublieme optreden van Pogba in Londen komt op een gelegen moment, na de kritiek op zijn rode kaart in de eerste Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain (0-2). “Hij had een zware wedstrijd tegen PSG”, erkende Solskjaer na afloop van de bekerontmoeting. “Maar ik denk dat hij toen onze beste speler was. Hij had heel de tijd twee of drie spelers om zich heen. Vanavond heeft hij het juiste antwoord gegeven en geweldig gespeeld.”

“Pogba speelde tegen een van de besten ter wereld op een positie. N’Golo Kanté is een van de beste defensieve middenvelders op de velden”, wees de Noorse interim-trainer op de middenvelder van Chelsea. “We weten dat dat Pogba een van de beste aanvallende middenvelders ter wereld is. Hij heeft visie, de voorzet bij de goal van Ander was fantastisch. De manier waarop hij de bal aan Marcus Rashford geeft en in het strafschopgebied voor de 0-2 gaat, ook fantastisch.”

“Dit is een geweldig resultaat na de kritiek die we kregen na de wedstrijd tegen PSG”, erkende Solksjaer. “We hebben onze middenvelders gevraagd hoger druk te zetten en dat werkte. De verdediging in de tweede helft was fantastisch. Iedereen deed precies wat hij moest doen.” Manchester United is in de Premier League naar een vierde plaats opgeklommen en wacht zondag in eigen huis een kraker met gedeeld koploper Liverpool. Drie dagen later staat een uitduel met Crystal Palace op de rol.