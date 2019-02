Jürgen Klopp erkent: ‘We zijn niet blind, we konden hem alleen niet halen’

Liverpool was twee zomers geleden een van de Premier League-clubs met belangstelling voor Jadon Sancho. De achttienjarige vleugelaanvaller maakte voor ruim negen miljoen euro echter de overstap van Manchester City naar Borussia Dortmund, op zoek naar speeltijd in een eerste elftal. De Engelsman grossiert bij de voormalig werkgever van Jürgen Klopp inmiddels in doelpunten en assists en is tot een van de sensaties in de Bundesliga uitgegroeid.

Liverpool versterkte zich in dezelfde transferperiode met spelers als Mohamed Salah, Andrew Robertson, Alex Oxlade-Chamberlain en Dominic Solanke, maar Klopp had ook graag Sancho welkom geheten. “Het is slim van de clubs uit de Bundesliga om Engelse spelers te kopen”, verzekert de manager van Liverpool in gesprek met Engelse media. “Wij zouden nooit de kans hebben gekregen om Sancho te krijgen.”

“We zijn niet blind, we konden hem alleen niet halen. We zagen hem, we vonden hem goed en we vroegen ons af: Kunnen we hem halen?. Nee. Omdat Engelse clubs geen zaken willen doen met andere Engelse clubs”, benadrukte Klopp. “Ik weet niet precies wat daar de reden voor is, maar ze doen het niet. Maar goed, de spelers kunnen nu naar de Bundesliga. Dat is een prachtige competitie.”

Arsène Wenger erkende enkele dagen geleden dat hij in zijn tijd bij Arsenal ook had geprobeerd om Sancho aan te trekken. “Ik wilde hem weghalen bij Manchester City, omdat hij daar amper aan spelen toekwam”, vertelde de Fransman bij beIN Sports. “Ook omdat hij uit Londen komt. Hij is zonder twijfel een van de beste spelers van zijn generatie. Hij kan dribbelen, is in positieve zin arrogant. Sancho heeft iets in zich wat belangrijk is voor grote spelers. Je kan het arrogantie, zelfvertrouwen of geloof noemen, dat maakt niet zoveel uit. Maar het moet wel aanwezig zijn.”