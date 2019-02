‘Maurizio Sarri blijft hooguit tot dinsdagochtend 09.00 uur in leven’

De continuïteit van Maurizio Sarri bij Chelsea hangt aan een zijden draadje na de eliminatie door Manchester United (0-2), maandagavond in de vijfde ronde van de FA Cup. De club uit Londen staat momenteel op een teleurstellende zesde plaats in de Premier League, al heeft nummer vier Manchester United maar een punt meer. Er is veel kritiek op het povere spel onder de Italiaan, die in zijn trainersloopbaan nog nooit een prijs won, evenals op zijn keuzes. Al zijn wissels werden maandagavond met fluitconcerten beantwoord.

Toen supporters van Manchester United op Stamford Bridge You're getting sacked in the morning zongen, deden de fans van Chelsea vrolijk mee. “Dit is de laatste wedstrijd van Maurizio Sarri bij Chelsea. The Italian job is voorbij”, claimde oud-aanvaller Chris Sutton, die in 1999/00 voor the Blues uitkwam, bij BBC Radio 5 live. “Hij is klaar. Hij zal om verschillende redenen worden ontslagen. Vanwege de dingen die hij heeft gezegd, dat hij zijn spelers niet kan motiveren en zijn onbekwaamheid om zich aan te passen en te veranderen. Hij zal vannacht niet overleven. Of wellicht blijft hij hooguit tot morgen 09.00 uur in leven.”

Sarri zelf maakt zich geen zorgen om zijn positie, ook al verloor Chelsea drie van de laatste vijf duels in alle competities. “Natuurlijk voel ik de druk op mijn schouders. We moeten hard blijven werken en praten met elkaar”, vertelde de voormalig trainer van onder meer Napoli zelf aan de Engelse media. “We moeten zowel aanvallend als verdedigend meer agressie en vastberadenheid vinden. Ik maak me zorgen over de resultaten, maar ik maak me geen zorgen over de fans. Ik begrijp de situatie en ik begrijp de fans, het resultaat was vanavond niet goed. Maar nu maak ik me alleen zorgen over het resultaat.”

Sutton vindt het ook een goed moment om Sarri uit te zwaaien. “Waarom zou je het risico nemen om hem op de bank te zetten voor een wedstrijd tegen Manchester City?”, vroeg de oud-aanvaller zich openlijk af. De regerend landskampioen van Engeland was acht dagen geleden met 6-0 te sterk en is komende zondag op Wembley in het kader van de finale van de EFL Cup wederom de tegenstander van de Londenaren. Tussendoor staat voor Chelsea het weerzien met Malmö FF in de zestiende finales van de Europa League op het programma. Ht eerste duel op Zweedse bodem werd met 1-2 gewonnen.

Onder Sarri is Chelsea van een wing-back-systeem op een 4-3-3-systeem overgeschakeld; een wijziging waar veel spelers moeite mee hebben. Maandagavond was de zesde keer in tien duels dat of Ross Barkley of Mateo Kovacic in de plaats van de ander in een tweede helft naar de kant werd gehaald. In dezelfde tijdspanne overkwam Pedro en Willian hetzelfde. Het verzoek van de fans van Chelsea om Callum Hudson-Odoi in het veld te brengen werd door Sarri niet gehonoreerd. Rondom de entree van rechtsback Davide Zappacosta in de laatste acht minuten viel dan ook You don't know what you're doing te horen.

“Sarri is koppig. En koppigheid kan je ontslag betekenen”, gaf oud-verdediger Phil Neville op zijn beurt bij BBC One te kennen. “Als hij zondag een prijs wint, ontsnapt hij wellicht aan de problemen. Ik denk niet dat Chelsea hem moet ontslaan. Er wordt goed voetbal gespeeld, het is alleen een beetje voorspelbaar. Hij heeft vier spelers gehaald en heeft er nog vier of vijf nodig. Hij moet Eden Hazard behouden. Hij moet voetballers halen die sneller zijn en zijn manier van voetballen kunnen spelen.”

Sutton denkt hoe dan ook dat het voorbij is voor Sarri, na de ontluisterende nederlaag tegen Bournemouth (4-0) en het debacle in het Etihad Stadium. “Sarri-ball is kapot. Wat zou de clubeigenaar ervan van vinden als de club in de top vier eindigt met deze resultaten, met een manager die zegt dat hij zijn spelers niet kan motiveren en zegt dat hij Eden Hazard niet kan tegenhouden als hij wil vertrekken? De geschiedenis leert ons dat de eigenaar van Chelsea harde beslissingen neemt.”