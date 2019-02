‘Voorzitter Real Madrid regelde zelf andere arbiter voor duel met Ajax’

Volgens Jeroen Grueter heeft Real Madrid zelf voor een andere scheidsrechter gezorgd voor de eerste Champions League-wedstrijd met Ajax van vorige week woensdag. De commentator deed deze uitspraak in de voetbalpodcast van de NOS. Grueter heeft hoe dan ook een dubieuze bron.

“Dit verhaal heb ik vanuit iemand gehoord die zeer bekend is met Spaans voetbal en dat op de voet volgt”, claimde Grueter. Szymon Marciniak moest aanvankelijk het eerste duel in de Johan Cruijff ArenA in goede banen leiden, maar de Pool werd wegens ziekte uiteindelijk twee dagen voor aanvang door de Sloveen Damir Skomina vervangen.

Marciniak zou plaatsnemen in de videowagen als VAR. Grueter denkt te weten dat Florentino Pérez, voorzitter van Real Madrid, hoogstpersoonlijk met een van zijn contacten binnen de UEFA heeft gebeld om te vragen of er niet een andere scheidsrechter beschikbaar was. “En toen was Marciniak dus ineens afwezig”, claimde Grueter.

Real Madrid heeft overigens geen slechte ervaringen met Marciniak, die vorig jaar zomer de Europese Super Cup-wedstrijd tussen Real en Atlético floot. Hoewel de Champions League-winnaar met 2-4 verloor, nam de Pool geen rare beslissingen. Marciniak was afgelopen woensdag wel degene die Skomina aanraadde om het doelpunt van Nicolás Tagliafico in de eerste helft af te keuren. “UEFA-maffia? Zo zou je dit kunnen vertalen.”