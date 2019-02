Tegenvallende Kluivert wordt vroegtijdig gewisseld bij zege AS Roma

AS Roma heeft maandagavond een moeizame overwinning geboekt in de Serie A. Het team van trainer Eusebio Di Francesco speelde op eigen veld een povere wedstrijd tegen laagvlieger Bologna, maar trok de zege in de tweede helft uiteindelijk toch uit het vuur: 2-1. Justin Kluivert begon bij de Romeinen in de basis, maar kon niet imponeren. Rick Karsdorp ontbrak vanwege blessureleed. Roma nadert de nummer vier AC Milan door de overwinning weer tot op één punt.

Kluivert verscheen voor het eerst sinds 19 januari in de basiself bij Roma, maar de voormalig Ajacied kon de thuisploeg niet inspireren. Het elftal van Di Francesco speelde een zeer matige eerste helft en had het uiteindelijk aan Robin Olsen te danken dat de rust werd gehaald zonder kleerscheuren. De Zweedse doelman verrichte in het eerste bedrijf enkele fraaie reddingen en hield daarmee onder anderen Roberto Soriano en Andrea Poli van scoren af.

Roma had over geluk sowieso weinig te klagen, want uitblinker Soriano teisterde op slag van rust ook nog de lat. Di Francesco bracht aan het begin van de tweede helft Stephan El Shaarawy binnen de lijnen als vervanger van Bryan Cristante en dat bleek een gouden greep van de oefenmeester. El Shaarawy werd acht minuten na de onderbreking in het strafschopgebied gevloerd door Filip Helander, waarna Roma mocht aanleggen voor een strafschop. Aleksandar Kolarov ontfermde zich over het buitenkansje en bracht Roma vervolgens aan de leiding: 1-0.

De openingstreffer betekende een hard gelag voor Bologna, want het elftal van Sinisa Mihajlovic was tot dan absoluut niet de onderliggende partij in het Stadio Olimpico. Halverwege de tweede helft werd Kluivert gewisseld ten faveure van Daniele De Rossi en laatstgenoemde stond zeventien minuten voor tijd met een assist aan de basis van de 2-0 van Federico Fazio. De aansluitingstreffer van Nicola Sansone kwam te laat voor Bologna, waar Mitchell Dijks negentig minuten binnen de lijnen stond.