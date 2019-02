Strijd om Duitse landstitel ligt open na nieuwe misstap Borussia Dortmund

Borussia Dortmund heeft maandagavond wederom dure punten verspeeld in de strijd om de landstitel. Het team van trainer Lucien Favre kwam op bezoek bij 1. FC Nürnberg niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel: 0-0. De voorsprong op Bayern München, dat vrijdag met 2-3 bij FC Augsburg won, is daardoor nog maar drie punten. Het is voor BVB alweer de derde remise op rij in de Bundesliga en de vijfde opeenvolgende officiële wedstrijd waarin men niet tot winst komt.

Borussia Dortmund speelde een sterke eerste helft in het Max-Morloch-Stadion, maar het team van Favre kon het overwicht niet in minimaal een doelpunt uitdrukken. Nürnberg werd in de eerste helft, behoudens een minuut of tien, gedwongen om alleen maar tegen te houden en slaagde er met hangen en wurgen én dankzij doelman Christian Mathenia in om na het rustsignaal als morele winnaar de kleedkamers te betreden.

Ofschoon Dortmund de betere voetballende ploeg was, slaagde Nürnberg erin om zich tegen het bezoek te weren en kreeg men na 28 minuten zelfs de eerste grote kans in de eerste helft. Een uitstekende redding van Roman Bürki op een kopbal van Hanno Behrens voorkwam de 1-0 van der Club. Mario Götze kreeg vervolgens drie kansen om de score nog voor rust te openen, maar Mathenia keerde de eerste twee zwakke pogingen van de spelmaker en had daarna ook antwoord op diens kopbal.

Ook in de tweede helft slaagden die Borussen er niet in om het scorebord in beweging te krijgen, ondanks de immense druk op de defensie van Nürnberg en kansen voor wederom Götze en invaller Paco Alcácer. Dortmund speelt komend weekeinde in eigen huis tegen het Bayer Leverkusen van Peter Bosz, terwijl Bayern voor eigen publiek tegen Hertha BSC aantreedt.