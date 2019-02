Valverde verdedigt bijzondere statistiek Suárez: ‘De tegenstander weet dat ook’

Barcelona werkt dinsdagavond in Frankrijk zijn eerste duel met Olympique Lyon af in de achtste finales van de Champions League. De Catalanen gelden als favoriet, maar zijn beducht voor met name de aanvallende kwaliteiten van les Gones.

Lyon beschikt met onder anderen Houssem Aouar en Memphis Depay immers over een aantal creatieve spelers, weet ook Sergio Busuqets. "Ik heb veel respect voor Lyon. Ze hebben niet voor niks onlangs Paris Saint-Germain verslagen", vertelt de middenvelder van Barcelona maandag op een persconferentie. "Ze hebben veel rappe spelers op het middenveld en voorin. Ze zullen ruimte proberen te creëren; het is aan ons om die ruimte dicht te lopen."

"Het gaat een grote uitdaging worden voor ons, maar we zijn hongerig en klaar voor deze wedstrijd", wordt Busuqets aangevuld door trainer Ernesto Valverde. De oefenmeester erkent dat het Barcelona er veel aan gelegen is dinsdag minimaal één keer te scoren. "Het klopt dat het in de Champions League belangrijk is om een uitdoelpunt te maken. Misschien hebben we recent niet veel kansen gecreëerd in onze wedstrijden, maar wij vallen altijd aan."

Valverde zal voorin zijn hoop vestigen op onder anderen Luis Suárez, ondanks dat de Uruguayaan sinds 16 september 2015 niet meer wist te scoren in een uitwedstrijd in de Champions League. "Als Luis op het veld staat, weten we dat we kansen zullen krijgen. En nog belangrijker: de tegenstander weet dat ook. Afgelopen weekeinde viel hij tegen Real Valladolid (1-0 zege, red.) in en had hij in een halfuur tijd drie doelpunten kunnen maken. Luis is erg belangrijk vanwege hetgeen hij opwekt op het veld."