Koploper FC Twente boekt negende zege op rij en loopt verder uit

FC Twente heeft maandagavond in de Keuken Kampioen Divisie optimaal geprofiteerd van de misstappen van de concurrentie. Drie dagen na de remises van FC Den Bosch bij Jong AZ (0-0) en Go Ahead Eagles thuis tegen NEC (4-4) zegevierde het team van trainer Marino Pusic over Jong PSV: 0-2. Door treffers van Aitor Cantalapiedra en Tom Boere staat de Enschedese club nu minimaal acht punten los.

Na een kwartier spelen opende Aitor de score in Eindhoven, waar enkele honderden fans op de tribune zaten. Een mooie aanval kwam uit bij de Spanjaard, die niet nadacht en het leer hard in de verre hoek achter Youri Roulaux schoot: 0-1. Dat moment was doorslaggevend in een eerste helft waarin beide teams enkele kansen kregen, maar het team van Pusic het meest doortastend was.

Ver esta publicación en Instagram Jari Oosterwijk is vanwege familieomstandigheden maandagavond niet van de partij tegen Jong PSV, maar bij FC Twente denkt men aan de spits ???? #fctwente #kkd #twente #enschede #swipe #053 #oosterwijk #COTE #keukenkampioendivisie Una publicación compartida de Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) el 18 Feb, 2019 a las 12:19 PST

Bij Jong PSV lieten Mauro Júnior en Zakaria Aboukhlal zich niet onbetuigd. Laatstgenoemde was na rust het eindstation van een mooie aanval van PSV, maar Joël Drommel redde goed op de fraaie poging van de aanvaller. FC Twente had geluk toen Sander van der Eijk, de dienstdoende arbiter in Eindhoven, een overtreding van Michael Maria bestrafte met een vrije schop net buiten het strafschopgebied, daar de overtreding ogenschijnlijk in het strafschopgebied werd gemaakt.

Ofschoon de Eindhovenaren een sterke tweede helft speelden, benutte Tom Boere twaalf minuten voor tijd een strafschop en was de negende opeenvolgende competitiezege van FC Twente een feit. Jong PSV was tot maandagavond naast FC Twente de enige andere ploeg die nog niet had verloren sinds de winterstop.

FC Twente heeft een voorsprong van acht punten op FC Den Bosch en verzamelde negen punten meer dan Go Ahead Eagles. In een thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven kan het team van Pusic de tiende competitiezege op rij boeken. FC Den Bosch treedt thuis tegen MVV aan, terwijl GA Eagles uit bij Sparta Rotterdam speelt. De club uit Rotterdam staat maar twee punten onder de Deventernaren.