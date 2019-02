Leeds United krijgt torenhoge boete opgelegd vanwege spionageschandaal

Leeds United is flink gestraft door de Engelse competitieorganisator EFL. De club uit de Championship bevestigt maandagavond via de officiële kanalen een boete van liefst 230.000 euro opgelegd gekregen te hebben, vanwege het spionageschandaal waar voetbalminnend Engeland in januari van de in de ban was. Leeds United toont zich begripvol en lijkt de boete zonder morren te zullen betalen.

Leeds United schakelde begin januari een spion in om het trainingscomplex te bezoeken van Derby County, de eerstvolgende tegenstander van de club. Manager Marcelo Bielsa gaf openlijk toe dat hij het grote brein was achter de spionage. "Ik ben hier als enige verantwoordelijk voor. Ik heb me niet goed gedragen. Ik heb geen toestemming gevraagd aan Leeds United om dit te doen. Het is geen excuus, maar ik hanteer deze tactiek al sinds de WK-kwalificatie met Argentinië. Het is niet nieuw of illegaal. Sommigen vinden het verkeerd; anderen niet", zo liet de Argentijnse oefenmeester weten.

De handelswijze van Bielsa stuitte op veel weerstand in Engeland, onder meer bij Derby County-coach Frank Lampard. De Engelse voetbalbond (FA) kondigde vrijwel onmiddellijk aan dat er onderzoek gedaan zou worden naar het incident en kort erna volgde reeds de excuses van Leeds United. "Naar aanleiding van de uitspraken van Marcelo Bielsa zal de club actie ondernemen om onze trainer en zijn staf te herinneren aan integriteit en oprechtheid", kondigde de huidige nummer drie van de Championship al aan.

Inmiddels is het onderzoek van de FA afgerond en is besloten Leeds United een boete van 230.000 euro op te leggen. "We accepteren dat we tekort zijn geschoten, ondanks dat we geen specifieke regel hebben overtreden. We willen ons excuseren voor het gedrag dat in het Engelse voetbal alom als onaanvaardbaar wordt beschouwd. We hopen onze focus nu weer te verleggen naar het voetbalveld", zo laat een woordvoerder van de club weten.