Marcel Keizer ziet Nani vertrekken: ‘Dit is een bijzondere dag voor de club’

De wegen van Nani en Sporting Portugal scheiden per direct. De Portugese buitenspeler gaat aan de slag bij Orlando City, dat uitkomt in de Major League Soccer. De deal wordt maandagavond wereldkundig gemaakt door beide clubs.

Orlando City is content met de komst van Nani, zo laat directeur Luiz Muzzi weten. "Dit is een heel bijzondere dag voor deze club", zegt de beleidsbepaler op de clubwebsite van Orlando. “Nani brengt enorm veel ervaring met zich mee. Het is een dynamische buitenspeler met veel kwaliteit aan de bal. Ook heeft hij een goede voorzet en verwachten we dat hij een speler is die wedstrijden beslist en onze aanval gaat leiden.”

Nani werkte de afgelopen maanden bij Sporting onder Marcel Keizer. De Nederlandse trainer liet de 32-jarige aanvaller onlangs al buiten zijn wedstrijdselectie, waardoor een transfer in de maak leek. Nani kwam dit seizoen tot 28 optredens, waarin hij goed was voor 9 doelpunten en 7 assists. Sporting ontvangt geen transfersom voor de 112-voudig international: hij maakt transfervrij de overstap naar Orlando City.

Nani begon zijn carrière bij Sporting, voordat hij in 2007 een transfer verdiende naar Manchester United. Hij wist de torenhoge verwachtingen echter niet waar te maken en via Fenerbahçe, Valencia en Lazio keerde hij voor aanvang van dit seizoen terug bij de Portugese grootmacht.