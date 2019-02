Hugo Borst: ‘Hirving Lozano bakt er niks van’

De Betweters blikken vooruit op de kraker van dit weekend: ‘Feyenoord is kansloos tegen PSV’, aldus Hugo. Koert gooit daar nog een schepje bovenop: ‘Het seizoen van Feyenoord is over.’ Verder: Valentijn Driessen, Martijn Krabbendam en de toekomst van Matthijs de Ligt: ‘Liverpool of Juventus?’