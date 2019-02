‘Juventus heeft gefaald als dit niet lukt met Ronaldo in de ploeg’

Als Juventus dit seizoen de eindwinst in de Champions League misloopt, is dat volgens Marco Materazzi een mislukking. De oud-verdediger denkt dat het winnen van het miljardenbal een obsessie is voor de Italiaanse club en dat de club daarom Cristiano Ronaldo heeft aangetrokken.

Vanaf dit seizoen is Ronaldo te bewonderen in het shirt van Juventus, nadat de Portugese sterspeler in de zomer werd overgenomen van Real Madrid. Volgens de oud-wereldkampioen heeft de Turijnse club dit vooral gedaan om de Champions League te winnen. “Ze hebben ieder jaar een obsessie om deze trofee te winnen”, vertelt Materazzi, die de Champions League in 2010 won met Internazionale, aan Eurosport.

“Als je altijd maar wint in de Serie A, dan wil je meer. Dat is in het geval van Juventus de Champions League”, vervolgt de voormalig Italiaans international. “Het is normaal dat men kan verwachten dat ze de eindzege pakken als je een speler haalt die samen met Lionel Messi bekend staat als de beste van de wereld. Sterker nog, ze zouden zelfs falen als het niet gaat lukken.”

Mocht het Juventus toch lukken de Champions League in de wacht te slepen, dan zal Materazzi niet uitbundig gaan juichen, laat hij weten. “Als Internazionale-fan zal ik Juventus nooit kunnen supporteren. Als het ze lukt, dan zal ik ze als Italiaan complimenteren, maar ik zal nooit voor ze kunnen juichen”, besluit hij. Juventus speelt woensdagavond zijn eerste wedstrijd in de achtste finales van het toernooi tegen Atlético Madrid.