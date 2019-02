‘Ik vind het belangrijker om met Grim te praten dan met Feyenoord’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht elke week een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Emil Hansson, de door Feyenoord verhuurde buitenspeler die dit seizoen een goede indruk maakt in het shirt van RKC Waalwijk.

Door Yanick Vos

De in Noorwegen geboren linksbuiten speelde zich op jonge leeftijd in de kijker bij Feyenoord. Hansson hikte tegen het eerste elftal van SK Brann aan en maakte zijn debuut. Toch wilde hij vertrekken uit Bergen, want doorbreken bij Feyenoord is waar hij van droomde. De Rotterdammers waren overtuigd van zijn kwaliteiten en betaalden ongeveer 320.000 euro voor het toen pas zestienjarige talent. Hansson sloot aan in de jeugdopleiding en debuteerde op achttienjarige leeftijd al in de hoofdmacht van Feyenoord. Op 12 maart 2017 kwam hij tegen AZ (5-2 winst) als invaller binnen de lijnen. Na Thomas Holm (Heerenveen, 18 jaar en 9 dagen), Martin Ödegaard (Heerenveen, 18 jaar en 28 dagen), Morten Thorsby (Heerenveen, 18 jaar en 96 dagen) en Roger Albertsen (ADO Den Haag, 18 jaar en 155 dagen) was Hansson (18 jaar en 270 dagen) de vijfde Noor die voor zijn negentiende verjaardag uitkwam in de Eredivisie.

In juni vorig jaar vierde de rechtspoot zijn twintigste verjaardag, maar tot een grote doorbaak in De Kuip was het nog niet gekomen. Hansson kwam in de voorgaande twee seizoenen niet verder dan 77 speelminuten in alle competities op het hoogste niveau. Ook dit seizoen hoefde Hansson niet te rekenen op veel speeltijd in de hoofdmacht, zo bleek uit een gesprek dat hij aan het begin van het seizoen voerde met hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst. “Hij vertelde me een eerlijk verhaal”, legt Hansson uit in een interview met Voetbalzone. “Hij zei dat ik op mijn leeftijd zo veel mogelijk moet spelen. Die kans was bij Feyenoord niet groot. De trainer zei dat het voor mij het beste zou zijn als ik verhuurd zou worden.”

Hansson wilde wekelijks op niveau spelen en dat kon niet bij Jong Feyenoord. Als de beloftenploeg van de Rotterdammers net als Jong Ajax, Jong AZ, Jong PSV en Jong FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie hadden gespeeld, was hij graag bij Feyenoord gebleven. “Ja, dan was het een ander verhaal geweest. Niet alleen voor mij, maar ook voor veel andere jonge spelers die hun wedstrijden spelen bij Jong Feyenoord. Je krijgt daar geen goed wedstrijdritme en dat is zuur voor Feyenoord. Bij Jong Ajax zie je dat je de jonge spelers wekelijks spelen en dat is wat je nodig hebt als je jong bent. Bij Feyenoord is die optie er voor jonge spelers niet. Het zou absoluut goed zijn voor de club als Jong Feyenoord mee zou doen in de Keuken Kampioen Divisie. Maar er is nu ook een samenwerkingsverband met FC Dordrecht. Dus er zullen wat spelers uitgeleend worden en dat is goed voor hen. Als je in de Keuken Kampioen Divisie dertig wedstrijden hebt gespeeld, dan ben je beter voorbereid als je een keer de kans krijgt in het eerste van Feyenoord.”

Hansson kreeg via zijn zaakwaarnemer te horen dat RKC Waalwijk wel oren had naar zijn komst. “Of ik RKC al kende? Nee, haha! Om eerlijk te zijn wist ik niets van de club af”, legt hij eerlijk uit. “Het is allemaal vrij snel gegaan. Ik was in gesprek met een aantal andere Nederlandse clubs. Ik was op trainingskamp geweest met Feyenoord en kreeg daarna een telefoontje van mijn zaakwaarnemer. Hij liet weten dat RKC interesse had en graag met mij om tafel wilde. We gingen in gesprek en nog dezelfde dag was het rond. Alles ging ontzettend snel”, aldus de zoon van een Zweedse vader en Noorse moeder. Hij speelde zijn interlands als jeugdinternational voor Noorwegen, maar maakte onlangs bekend dat hij heeft besloten om zijn interlands in de toekomst voor Zweden te spelen.

De grote kans op speeltijd in Waalwijk speelde een belangrijke rol bij zijn keuze voor de huidige nummer acht van de Keuken Kampioen Divisie. “Ik koos voor RKC omdat ik het idee kreeg dat ik me hier goed kon ontwikkelen. Op mijn leeftijd is het belangrijk dat ik iedere week aan spelen toe kom”, aldus Hansson, die overtuigd raakte na een gesprek met hoofdtrainer Fred Grim en algemeen directeur Frank van Mosselveld. “Ik had vooraf al veel goede verhalen over de trainer gehoord. De manier waarop ze over mij spraken en de ideeën die ze met mij hadden spraken me enorm aan. Ze wilden mij helpen verder te ontwikkelen en daar was ik naar op zoek. Feyenoord wilde graag dat ik naar een club zou gaan waarvan zij vrij zeker waren dat ik iedere week zou spelen.”

Hansson mag zich dit seizoen een vaste basisklant noemen in de ploeg van Grim. De samenwerking tussen beide partijen pakt uit zoals gehoopt. Met 53 gecreëerde kansen dit seizoen behoort hij tot een van de meest creatieve en belangrijke spelers in de competitie. “Als ik naar een club uit de kelder van de Eredivisie was gegaan, had ik niet de kans gekregen om mezelf te laten zien zoals ik nu doe bij RKC. Dan speel je een ander soort voetbal, draait het meer om verdedigen”, legt Hansson uit. “Er waren clubs met interesse, maar er was geen club waar ik een garantie had op een basisplaats. Ik wilde niet aan een club verhuurd worden waar ik op de bank terecht zou komen, dat zou totaal geen zin hebben gehad. Ik heb voorbeelden gezien van andere talentvolle spelers die het geprobeerd hebben bij clubs uit de Eredivisie, en daar op de bank kwamen te zitten. Dan kom je niet terug bij Feyenoord als een betere speler. Dat idee heb ik nu wel. Dat is ook wat ik nodig had, want vorig seizoen kwam ik amper aan spelen toe bij Feyenoord.”

Emil Hansson in actie tegen FC Den Bosch.

Dat Hansson zich aan het ontwikkelen is blijkt uit zijn cijfers. In zijn eerste maanden had hij moeite om zijn draai te vinden. Hij kwam in zijn eerste elf wedstrijden niet verder dan een goal en een assist. Mogelijk kwam dat ook doordat hij niet op zijn favoriete positie speelde. “De trainer wilde het een en ander uitproberen en zette me op het middenveld”, vertelt Hansson. Hij vond dat we niet genoeg creativiteit op het middenveld hadden, maar gelukkig is dat nu anders. Ik begon goed, maar viel daarna wat terug. Misschien ook omdat ik geen wedstrijdritme had. Ik moest er aan gewend raken om iedere week te spelen. Ik ben hier begonnen op het middenveld en speel nu als linksbuiten, mijn beste positie. Daar voel ik me goed, een stuk vrijer. Daar kom ik beter tot mijn recht. Sinds ik linksbuiten speel ben ik ook gaan scoren en geef ik assists. Die positie past het beste bij me.” Als linksbuiten komt Hansson volledig los. In zijn laatste twaalf competitiewedstrijden was hij direct betrokken bij elf doelpunten (zeven goals, vier assist). Met die statistieken behoort hij tot de meest waardevolle spelers uit de Keuken Kampioen Divisie.

Contact met Feyenoord heeft Hansson niet veel. De club uit Rotterdam, waar zijn contract doorloopt tot medio 2020, laat slechts sporadisch van zich horen. “Ik denk dat ze me volgen”, zegt Hansson. “Ik praat hier veel met de trainer. Ik denk dat het belangrijker is om met hem te praten dan met Feyenoord. Ik ga er wel vanuit dat ze mijn wedstrijden volgen. Of ze tevreden zijn over mijn ontwikkeling? Geen idee, daar heb ik weinig over gehoord. Ze zullen me ongetwijfeld op televisie in actie zien. Als ze niet tevreden waren geweest dan had ik het wel gehoord”, aldus Hansson, die dit seizoen niet als bevestiging ziet dat hij al goed genoeg is voor Feyenoord 1. “Ik zie dit seizoen als een kans om mezelf te laten zien. Niet alleen aan Feyenoord, maar ik wil ook aan andere clubs laten zien wie ik ben. Ik kan mezelf eindelijk laten zien in wedstrijden, want bij Feyenoord bleef het bij trainen.”

Na dit seizoen keert hij normaal gesproken terug naar Feyenoord. Of er dan plek voor hem is in de hoofdmacht, blijft koffiedik kijken. Hansson wil zichzelf blijven uitdagen en hoopt de volgende voetbaljaargang in de Eredivisie te spelen. “Ik wil naar een hoger niveau dan waar ik nu ben. Volgend seizoen is het zeker mijn doelstelling om in de Eredivisie te spelen. Of dat bij Feyenoord is? Dat weet ik niet. Met RKC? Je weet maar nooit”, besluit Hansson, die het vrijdag in Waalwijk opneemt tegen FC Volendam.

Naam: Emil Hansson

Geboortedatum: 15 juni 1998

Club: RKC Waalwijk

Positie: Linksbuiten

Sterke punten: creativiteit, scorend vermogen