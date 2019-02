Ajax treedt hard op na bierdouche voor Karim Benzema

Een aantal supporters van Ajax is woensdagavond tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid het stadion uitgezet nadat zij bier naar Karim Benzema hadden gegooid, zo blijkt uit berichtgeving van Ajax Life. De Fransman zette de Koninklijke in de tweede helft op voorsprong en kreeg daarna tijdens het vieren van dat doelpunt flink wat bier over zich heen gegooid.

Op basis van camerabeelden werden de betreffende supporters niet lang na het incident benaderd door een interventieteam, waarna zij van de tribune af werden gehaald. Na notering van de gegevens volgde meteen een voorlopig stadionverbod, dat nog wel door de KNVB omgezet moet worden naar een landelijk verbod als de bond vindt dat er genoeg bewijs is verzameld. Als de KNVB besluit om mee te gaan in de maatregel die Ajax heeft getroffen, stuurt de club vervolgens een deurwaarder op pad, die het stadionverbod van doorgaans achttien maanden overhandigt.

Bij dat stadionverbod hoort ook een boete van doorgaans 450 euro, exclusief de deurwaarderskosten à 80 euro. Dat bedrag kan overigens nog flink oplopen als de UEFA besluit Ajax te beboeten voor het gooien van bier. De club rekent dat bedrag namelijk door naar de supporters die over de schreef zijn gegaan en dat betekende dat na de wedstrijd tegen Dynamo Kiev een boete van 8.000 euro bijvoorbeeld werd verdeeld over zes fans. Ook ontvingen zij van Ajax nog een aansprakelijkheidsstelling van 1.300 euro per persoon.

“De UEFA-boete van 8.000 euro delen we door zes en verhalen we op de personen die zich schuldig hebben gemaakt aan het gooien van vloeistoffen of voorwerpen”, is de uitleg van de club. “Dit geldt overigens niet alleen voor het gooien van vloeistoffen of voorwerpen, maar ook voor vuurwerk of andere overtredingen van huisregels. Op deze manier voorkomen we dat goedwillende supporters op de langere termijn de dupe worden van gedrag van een enkeling.”