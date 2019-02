‘Bij Barcelona zeiden ze dat ik niet meer mocht spelen van de FIFA’

Seung-Woo Lee belandde op 12-jarige leeftijd bij FC Barcelona en doorliep daar de jeugdopleiding. De 'Koreaanse Messi' werd een grote toekomst voorspeld, maar doordat de FIFA zijn overstap in 2014 als strijdig met de transferregels bestempelde en hem verbood officiële duels te spelen tot zijn achttiende, keerde de inmiddels achtvoudig international noodgedwongen terug naar zijn vaderland. In de zomer van 2017 stapte hij over naar Italië waar de vleugelaanvaller speelt bij Hellas Verona. In dit exclusieve interview vertelt hij over zijn carrière tot dusver.

