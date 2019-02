Lof voor Wijnaldum: ‘Als ik duels van Liverpool zie, is hij werkelijk overal'

Voor Bayern München wacht dinsdagavond de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League, waarin Liverpool de tegenstander is. Serge Gnabry beaamt in gesprek met Goal dat the Reds misschien wel de beste papieren hebben om de volgende ronde te bereiken. De vleugelaanvaller van Bayern laat zich tevens lovend uit over Georginio Wijnaldum.

Liverpool is momenteel de nummer twee van de Premier League, doordat Manchester City een beter doelsaldo heeft. The Reds hebben nog wel een wedstrijd tegoed ten opzichte van de huidige koploper van de Engelse competitie. “Het is niet raar dat het publiek Liverpool als favoriet ziet voor dit tweeluik. Ze kennen een heel sterk seizoen, dat kan je niet ontkennen”, zegt Gnabry in aanloop naar het heenduel op Anfield, de thuishaven van Liverpool.

“Dat is prima, maar het betekent niet dat we zeggen: Hier valt niets te halen. In tegendeel: wij hebben onze kwaliteiten en zijn Bayern. Alles is mogelijk”, zo gaat de vleugelaanvaller verder. Als hij gevraagd wordt naar de belangrijkste speler aan de kant van Liverpool, wijst hij Wijnaldum aan. “Als ik wedstrijden van Liverpool zie, is hij werkelijk overal. Hij werkt op de achtergrond, vormt een brug tussen de aanval en de verdediging. Daardoor is zijn impact op wedstrijden van Liverpool behoorlijk groot.”

In de Bundesliga is Bayern dit seizoen niet zo ongenaakbaar als in voorgaande seizoenen. Der Rekordmeister bezet momenteel de tweede plaats in de competitie, met een wedstrijd meer en twee punten minder dan Borussia Dortmund. “Het is gebleken dat je weinig fouten kan maken in de Bundesliga. We hebben teveel doelpunten weggegeven en dat zal eruit moeten. Liverpool buit dat soort fouten uit met drie snelle aanvallers.”