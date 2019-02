‘Justin Kluivert lijkt met een andere mentaliteit naar de training te komen’

Na een tijdlang in de basiself te hebben gespeeld, moet Justin Kluivert het de laatste weken weer geregeld met een plaats op de reservebank stellen bij AS Roma. Toch kan de negentienjarige vleugelaanvaller op lovende woorden rekenen van trainer Eusebio Di Francesco, die stelt dat Kluivert ‘een knop heeft omgezet’.

“Kluivert komt uit een andere omgeving, hij moet zich aanpassen en daar horen pieken en dalen bij. Dat geldt niet alleen voor jonge talenten, maar voor iedereen. Je moet leren begrijpen in welk shirt je speelt, voor welke stad. Jonge spelers gaan snel gebukt onder druk, of kijken teveel op social media en luisteren naar de kritiek van buitenstaanders”, zegt Di Francesco op de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Bologna, die maandagavond afgewerkt wordt.

“Spelers als Kluivert moeten alleen naar hun eigen familie luisteren, en bovenal naar hun trainer. Ik moet zeggen dat Justin goed traint. Hij lijkt een knop te hebben omgezet en met een andere mentaliteit naar de training te komen. Daar ben ik heel tevreden over”, zo besluit de oefenmeester van AS Roma. In 24 wedstrijden voor de Romeinen was Kluivert tot dusver goed voor 2 doelpunten en 5 assists.

Na 23 wedstrijden is AS Roma momenteel de nummer vijf van de Serie A, met een achterstand van vier punten op nummer vier AC Milan. I Rossoneri hebben wel een wedstrijd meer gespeeld dan de Romeinen. AS Roma zit tevens nog in de Champions League, waarin men vorige week in de heenwedstrijd van de achtste finales met 2-1 te sterk was voor FC Porto. Over twee weken wacht de return in Portugal.