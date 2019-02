‘Draüfganger’ van Ajax: ‘Ik heb het idee dat ik mij elke dag doorontwikkel’

Dani de Wit is sinds kort onderdeel van de eerste selectie van Ajax. De 21-jarige middenvelder speelt zijn wedstrijden voornamelijk nog in het beloftenteam, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie. De Wit merkt in de Ajax Podcast op de officiële website van de Amsterdammers op dat het verschil tussen het eerste elftal en Jong Ajax behoorlijk groot is.

“Bij Ajax 1 zit veel ervaring. Ze weten hoe ze een wedstrijd moeten aangaan. Dat mis je nu bij Jong Ajax”, legt De Wit uit. “Bij het eerste merk ik dat ik een betere voetballer word.” Na zijn overstap naar de eerste selectie zit de middenvelder ook in de kleedkamer bij Ajax 1. “Dan hoor je echt bij de jongens, een mooie overstap. Eerder trainde ik bij het eerste, maar zat ik in de kleedkamer van Jong Ajax. Als het dan gebeurt, ben je ontzettend blij. Het is waar je als jeugdspeler tegen opkijkt.”

De Wit had in januari de mogelijkheid om Ajax te verlaten, maar hij besloot in Amsterdam te blijven. “Dat is zeker een bewuste keuze. Ik heb het idee dat ik mij elke dag doorontwikkel bij Ajax. Om dat tijdens zo'n mooi seizoen te stoppen... Ik hoef voor mijn idee niet per se weg”, stelt de middenvelder. Hij speelde dit seizoen tot dusver zeven wedstrijden in het eerste elftal van Ajax. Trainer Erik ten Hag noemde hem in het begin van het seizoen een draüfganger. “Ik was heel benieuwd wat het betekent. Ik had het op Google ingetikt en het schijnt dat de letterlijke vertaling waaghals is.”

“Het had er mee te maken dat ik alles geef en op dat soort momenten nog iets extra's kan geven, extra druk kan zetten. Het is zeker een mooie rol, maar ik denk dat ik meer kwaliteiten heb dan dat. Ik kan wel meer dan alleen draufgänger zijn”, gaat De Wit verder. “Ik denk dat veel jongens alles geven, maar ik doe dat misschien nog wel meer dan anderen. Soms moet je andere dingen compenseren. Sommigen hebben enorm veel talent, sommigen moeten er misschien iets harder voor werken. Ik denk dat ik in de tweede categorie zit.”

In het uitduel met Bayern München maakte de middenvelder zijn debuut in de Champions League. “Ik moest warmlopen en dan hoop je altijd op een invalbeurt, zeker in zo'n mooie wedstrijd. Toen ik werd geroepen was het bij mezelf nog de vraag of ik erin mocht komen of weer op de bank mocht zitten, maar ik mocht invallen”, vertelt hij. Ajax speelde in de Allianz Arena met 1-1 gelijk. “Ik heb er volop van genoten. De spanning zat er nog vol op, het stond gelijk, maar we hebben het gelijkspel over de streep getrokken.”