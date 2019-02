‘Men dacht: ‘Wat doet hij bij Liverpool’, maar hij heeft hen de mond gesnoerd’

Xherdan Shaqiri maakte afgelopen zomer voor een kleine vijftien miljoen euro de overstap van Stoke City naar Liverpool en de Zwitsers international vervult dit seizoen als twaalfde man een belangrijke rol op Anfield. De 27-jarige Shaqiri was, grotendeels als invaller, tot nu toe goed voor zes goals en twee assists en het verbaast Tranquillo Barnetta niet dat Jürgen Klopp vaak een beroep doet op zijn landgenoot.

“Toen ik met hem samenspeelde was hij nog jong, hij heeft sindsdien flinke stappen gezet”, vertelt Barnetta, die in 2014 stopte als international van Zwitserland, in gesprek met Omnisport. “Hij heeft het moeilijk gehad in de periodes dat hij weinig speelde bij Bayern München en Internazionale. Daarom ben ik erg blij voor hem dat hij naar Liverpool kon en dat hij zijn kansen ook heeft gegrepen op het moment dat ze zich voordeden.”

“Ik denk dat veel mensen dachten: ‘Wat doet hij nu bij Liverpool na zijn periode bij Stoke?’, maar hij reageerde hier niet op en speelde een aantal geweldige wedstrijden. Ik denk dat hij alle buitenstaanders nu de mond heeft gesnoerd.” Barnetta denkt dat het werken met Klopp er ook voor heeft gezorgd dat Shaqiri zich verder heeft ontwikkeld: “Hij is een enorm goede motivator en hij leeft voor het voetbal, daarom denk ik dat hij ook dat laatste procent uit een speler kan halen. Ik denk dat Shaqiri dat nodig had, omdat het talent er altijd wel was. Hij kon dat alleen niet altijd ook op het veld tot uiting brengen.”

“In de afgelopen paar maanden heeft hij echt laten zien wat hij kan. Het is altijd belangrijk om een coach te hebben die je helpt en die je vertrouwen geeft. Het is ook belangrijk geweest dat hij niet meteen voor de leeuwen werd gegooid, hij kwam vanaf de bank en kreeg een paar minuten. Veel mensen zeiden daarom ook: ‘Wat doet hij hier?’, maar dat was goed gedaan van Klopp. Hij heeft de tijd gekregen om zich aan te passen en om te zien hoe het allemaal werkt. Anfield is speciaal, het is niet zoals bij elk ander team of elke andere supportersschare.” Shaqiri neemt het dinsdag met Liverpool op tegen zijn oude werkgever Bayern in de achtste finales van de Champions League.