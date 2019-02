Kersverse vader en ster van vrijdagavond zijn inzetbaar voor Bayern

Jérôme Boateng stapte maandagochtend niet op het vliegtuig naar Engeland met de rest van de selectie van Bayern München. De verdediger is vanwege buikgriep dinsdagavond niet inzetbaar in de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool, zo laat trainer Niko Kovac weten. Ook Arjen Robben, die sinds eind november kampt met een bovenbeenblessure, behoort niet tot de wedstrijdselectie.

Kovac verwacht Franck Ribéry wel te kunnen inzetten op Anfield. De aanvaller reisde maandag niet mee, want zondagavond werd zijn vijfde kindje geboren. Ribéry reist op eigen gelegenheid naar Liverpool en zal zich vervolgens bij de selectie voegen. Ook Kingsley Coman kan waarschijnlijk meedoen: de buitenspeler kreeg vrijdagavond een tik op zijn linkervoet te verwerken in de wedstrijd tegen FC Augsburg (2-3 zege), waarin hij met twee doelpunten en een assist de grote ster was.

Coman trainde zondag individueel, onder begeleiding van een herstelcoach. Volgens BILD werd het daarbij duidelijk dat hij nog niet helemaal pijnvrij was. De Fransman greep enkele keren naar zijn voet, maar is volgens Sky Sports toch fit verklaard voor de wedstrijd tegen Liverpool. De Engelsen moeten het ondertussen stellen zonder de geschorste Virgil van Dijk en zijn geblesseerde collega-verdedigers Joe Gomez en Dejan Lovren.

Kovac staat de pers maandagmiddag te woord vanuit Engeland. Dinsdag volgt de eerste ontmoeting tussen Liverpool en Bayern in de achtste finale van de Champions League. Beide ploegen troffen elkaar niet meer in Europees verband sinds 1981, toen het 0-0 en 1-1 werd in de halve finale van de Europacup I. Liverpool bekerde toen door op basis van het gemaakte uitdoelpunt en versloeg Real Madrid in de finale met 1-0.