‘Jörgensen liep in de groene kathedraal alsof hij op het ijs van Thialf stond’

Wim Kieft laat maandag in zijn column voor De Telegraaf geen spaan heel van Feyenoord. Na de ontluisterende nederlaag tegen FC Groningen (1-0), volgens trainer Giovanni van Bronckhorst de slechtste wedstrijd onder zijn leiding, licht Kieft drie spelers van Feyenoord uit in negatief opzicht: Jordy Clasie, Tonny Vilhena en Nicolai Jörgensen.

Volgens Kieft is er bij Feyenoord niet eens sprake van wisselvalligheid, maar van 'een incidentele oprisping'. Clasie is 'geen schim' van de speler die hij was in zijn eerste periode bij Feyenoord, merkt de oud-aanvaller op. "Hij hoeft geen enkele verzekering af te sluiten, want niemand in de Eredivisie voetbalt zo risicoloos als hij." Vilhena 'draaft' op het middenveld, maar grossiert volgens Kieft in balverlies en foute keuzes.

"Iemand met zoveel wedstrijden in Feyenoord 1 zou toch eens rust in zijn spel moeten krijgen, anderen op sleeptouw nemen of sturing geven aan zijn team", oordeelt de voormalig international van Oranje. "En wat te denken van Nicolai Jörgensen, die kunstgras verafschuwt, maar op het natuurgras in de groene kathedraal bij FC Groningen rondliep alsof hij op het ijs van Thialf stond."

Volgens trainer Danny Buijs van Groningen lag de sleutel in de speelstijl van zijn ploeg: hij wilde Feyenoord onder druk zetten door lef te tonen en druk te zetten. Daar hadden de Rotterdammers het 'verdomd lastig' mee. "Feyenoord heeft niet de voetballende kwaliteiten die Ajax heeft. Ook tegen hen wil je ze het voetballen belemmeren en hoog druk zetten, maar voer je het dan één of twee keer niet goed uit, dan hebben ze zoveel voetballende kwaliteiten om daarvan te profiteren", legt Buijs uit.