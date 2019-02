Bayern hengelt ‘pareltje’ binnen: ‘Mensen kwamen voor hem naar het stadion’

Alphonso Davies verruilde Vancouver Whitecaps in januari voor Bayern München. Der Rekordmeister telde tien miljoen euro neer voor de achttienjarige vleugelaanvaller uit Canada. Marcel de Jong speelde bij the Caps en het Canadese elftal samen met Davies en bestempelt hem in gesprek met Voetbalzone als een ‘immens groot talent’.

“Het betekent heel veel voor het Canadese voetbal dat hij nu is doorgestroomd. Hij had heel veel interesse gewekt voor heel Vancouver, want mensen kwamen speciaal naar het stadion om hem te zien spelen. Ik ben blij voor hem dat hij de stap naar Bayern heeft gemaakt. Ik hoop dat ik hem daarin een beetje heb kunnen helpen, we voetbalden allebei aan de linkerkant”, vertelt De Jong. De vleugelverdediger droeg vanaf de zomer van 2016 het shirt van Vancouver Whitecaps en liet de Canadese topclub deze maand in goed overleg achter zich.

“Bij de Whitecaps was hij linksbuiten en in het nationale team heeft hij in de laatste wedstrijden linksback gespeeld, om tactische redenen. In die wedstrijden hadden we geen verdedigers nodig, waardoor de bondscoach (John Herdman, red.) Davies linksback heeft gezet”, gaat de vleugelverdediger verder. Hij speelde voor PSV, Roda JC Kerkrade en FC Augsburg, alvorens hij koos voor een avontuur in Noord-Amerika. “Toen hij vijftien of zestien was, liep hij ons allemaal al voorbij. Ze wisten dat hij een pareltje was. Hij heeft zich goed ontwikkeld, heeft ook een goede kop op zijn schouders en blijft met beide beentjes op de grond.”

“Je ziet vaak genoeg dat spelers talent hebben, maar dat het tussen de oren niet goed zit. Daar heeft hij geen last van. Ik ben blij dat hij voor Duitsland gekozen heeft, dat is misschien wel het beste voor zijn ontwikkeling. Natuurlijk is er af en toe een talent dat uit het niets tevoorschijn komt. Maar Canada is upcoming, we zijn op de goede weg. Dat heeft er misschien ook wel wat mee te maken. Alphonso is van nature al een heel groot talent”, besluit De Jong, die na periodes bij Sporting Kansas City, Ottawa Fury en Vancouver Whitecaps op zoek is naar een nieuwe club.

Het volledige interview met Marcel de Jong verschijnt morgen op onze website.