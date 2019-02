Ludovit Reis kijkt ogen uit tegen Feyenoord: ‘Wow, ja, het is hem echt’

Ludovit Reis was zondag een van de grote uitblinkers bij FC Groningen tijdens de 1-0 zege op Feyenoord. De pas achttienjarige middenvelder moest de titel van man van de wedstrijd aan Kaj Sierhuis laten, maar 'verdiende het erepredicaat misschien wel het meest' volgens het Dagblad van het Noorden. Reis blikt terug op een voor hem bijzondere wedstrijd.

De jongeling stond oog in oog met zijn jeugdheld Robin van Persie en dat liet hem niet onberoerd. "Om tegen hem te spelen gaf me een apart gevoel", bekent Reis, die twee jaar oud was toen Van Persie debuteerde voor Feyenoord. "Ik keek hem even aan voor de wedstrijd en dacht: wow, ja, het is hem wel, het is hem echt. Ik herinner me natuurlijk zijn goals in het Nederlands elftal. En dan sta je ineens tegenover hem."

"Dat doet me wel wat", voegt Reis eraan toe. "Het is zo'n grote naam in het voetbal. Je merkt ook in het veld dat hij nog altijd over enorme kwaliteiten beschikt, hoewel ikzelf ook lekker in mijn kracht kwam tegen hem. Het was toch erg leuk om nog een wedstrijd tegen hem te kunnen spelen." Groningen staat op de negende plek in de Eredivisie en maakt een flinke opmars door: na elf speelrondes stond de club nog onderaan. Reis heeft altijd geloofd in een ommekeer, zo vertelt hij.

"We hebben toch veel te veel kwaliteiten om in de onderste regionen te staan? Als je tegen Feyenoord ook weer ziet hoe een Ritsu Doan speelt, een Kaj Sierhuis, een Mimoun Mahi", somt het talent op. Met het spelersmateriaal kan Groningen het elke ploeg lastig maken, stelt Reis. "We hoeven voor niemand onder te doen. We hadden Feyenoord toch in onze broekzak? Ik zie ons zeker de play-offs om Europees voetbal nog halen."