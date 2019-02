‘We hadden die avond met 4-0 moeten winnen van Manchester United’

Miralem Pjanic ziet veel overeenkomsten tussen Atlético Madrid en Juventus. De topclubs uit Spanje en Italië treffen elkaar woensdagavond in het Wanda Metropolitano in de achtste finale van de Champions League. In hetzelfde stadion wordt op 1 juni de finale afgewerkt en daar wil Atlético zich dolgraag voor plaatsen, zo weet Pjanic.

De middenvelder van Juventus stelt in Il Giornale dat de filosofie van Atlético Madrid vergelijkbaar is met die van zijn eigen club. "Het is aan ons om beide wedstrijden te controleren en, nog belangrijker, om in Madrid minstens een keer te scoren", benadrukt Pjanic. "Atléti vertoont veel gelijkenissen met Juventus. Het zijn allebei solide ploegen, die weinig ruimte laten aan de tegenstander en weinig doelpunten incasseren."

"We zetten allebei agressief druk als we tegenstanders dekken, maar wij hebben meer individuele kwaliteit. Dat is het wapen waarmee we het verschil moeten maken", stelt de Bosniër, die een getergde tegenstander verwacht. "Ze zullen nog meer motivatie hebben dan normaal, omdat ze de finale voor eigen publiek willen spelen. In de afgelopen vijf jaar stonden ze twee keer in de finale en dat geldt ook voor Juventus."

Juventus staat fier bovenaan in de Serie A, maar lijkt in 2019 nog geen geoliede machine. Eind vorige maand werd de Oude Dame vernederd door Atalanta (3-0) in de Coppa Italia en drie dagen later volgde een 3-3 remise tegen Parma. "We voelen ons sterk, ook al zijn we uitgeschakeld in de Coppa Italia. Verder hebben we dit seizoen goede resultaten geboekt. We hebben wel een paar wedstrijden achter de rug waarin het minder ging, dus we moeten ons op een paar vlakken verbeteren", weet Pjanic.

In de Champions League verloor Juventus twee van de zes groepswedstrijden. Thuis tegen Manchester United (1-2) en uit bij Young Boys (2-1) ging het team van Massimiliano Allegri onderuit. "We hadden die avond met 4-0 moeten winnen van Manchester United", verzucht Pjanic. "We hebben vaak bewezen hoe sterk we zijn, maar men houdt ervan om de alarmbellen te rinkelen. Wij maken ons geen zorgen."