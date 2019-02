‘Ik begrijp volledig dat Messi niet in de basis begon tegen Real Madrid’

Barcelona gaat dinsdagavond op bezoek bij Olympique Lyon in de achtste finale van de Champions League. Naar verwachting krijgt Lionel Messi 'gewoon' een basisplaats in Frankrijk; de Argentijn werd dit seizoen een paar keer aan de kant gehouden door trainer Ernesto Valverde, waaronder in de bekerwedstrijd tegen Real Madrid (1-1) van woensdag 6 februari. Sonny Anderson begrijpt wel waarom Valverde daar soms voor kiest.

De 48-jarige Braziliaan, tussen 1997 en 1999 goed voor 21 doelpunten in 55 duels voor Barcelona, stelt in gesprek met Goal dat Messi 'volledig in staat' is om 'iedere wedstrijd in zijn eentje te winnen'. "Op welk moment hij ook wil", voegt Anderson daaraan toe. "Dat is waarom Valverde voorzichtig met hem omgaat. Hij wil dat Messi op zijn best is. Zonder hem krijgt Barcelona het erg moeilijk, dus ik snap de keuzes van Valverde erg goed."

"Ik begrijp volledig dat Messi niet in de basis begon tegen Real Madrid. De ploeg heeft de kwaliteit om soms ook zonder Messi te spelen", vervolgt de voormalig international, die tweemaal landskampioen werd met Barcelona. "Het is de plicht van Valverde om het maximale uit Messi te halen, want hij is de enige speler ter wereld die een wedstrijd in zijn eentje kan beslissen."

Anderson verwacht dinsdag geen makkelijke avond voor Barcelona, ondanks de favorietenrol. "Het wordt moeilijker dan je zou verwachten. Lyon heeft dit seizoen goede wedstrijden gespeeld tegen Manchester City en Paris Saint-Germain", waarschuwt de oud-spits. "Het is een team dat vaak boven zichzelf uitstijgt tegen de sterkste ploegen van Europa. Thuis kan Lyon misschien een goed resultaat boeken, maar in Camp Nou zal het moeilijk worden om Messi bij te houden."