‘Ik mis in Nederland alleen de steak and ale pie, de pub grub’

Max Clark heeft zich in de basisopstelling geknokt bij Vitesse. De Engelsman maakte de negentig minuten vol in de laatste drie competitieduels; hij speelde als controlerende middenvelder tegen sc Heerenveen (2-2) en daarna als linksback tegen FC Groningen (2-1 nederlaag) en Willem II (3-2 zege). In het duel met de Tilburgers van zaterdagavond vertolkte Clark een hoofdrol.

De multifunctionele Vitessenaar, in de zomer van 2018 overgekomen van Hull City, gaf de voorzet bij het openingsdoelpunt van Bryan Linssen en nam zelf de 3-1 voor zijn rekening. "Het is wel een frommelgoal", vertelt Clark aan De Gelderlander over zijn treffer. "Met rechts nog wel, mijn chocoladebeen. En die assist is wat veel eer. De goal komt op het conto van Bryan Linssen. Wat een sprongkracht en timing. Geweldig doelpunt."

Clark is blij met de complimenten die hij de afgelopen weken in ontvangst mocht nemen. Het vertrouwen geeft hem een 'boost', zo vertelt de 23-jarige voormalig jeugdinternational. "Nu ben ik zeker van mijn zaak. Ik voel me hartstikke lekker bij Vitesse. Ik mis in Nederland alleen de steak and ale pie. De pub grub. De fish and chips zijn hier weer beter. Die zijn in Engeland nogal vettig. Ik moet ook aan mijn lijn denken, hè."

Vitesse staat vijfde in de Eredivisie, maar heeft slechts een punt meer dan FC Utrecht en Heracles Almelo. De Arnhemmers boekten de eerste zege in vier duels en dat was 'echt even nodig', weet Clark. Voor hem persoonlijk wacht nu een volgende stap. "Ik krijg nu speeltijd. Dan is het vervolgens zaak in het elftal te blijven staan. Zo'n wedstrijd als deze is dan lekker. Ik heb genoten. Ik knok voor mijn plek."