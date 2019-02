Wanda Nara en kinderen bekogeld met steen: ‘Ik was geschokt’

Mauro Icardi gaat onderdoor aan zijn situatie bij Internazionale, zo verzekert zijn vrouw en zaakwaarnemer Wanda Nara. De aanvaller moest vorige week zijn aanvoerdersband afstaan aan Samir Handanovic en liet zowel de Europa League-wedstrijd tegen Rapid Wien (0-1 overwinning) als het competitieduel met Sampdoria (2-1 overwinning) aan zich voorbijgaan.

Icardi werd zondagavond tijdens de wedstrijd tegen Sampdoria wel gespot op de tribune, samen met Nara. Na afloop van de wedstrijd zegt de zaakwaarnemer, die al geruime tijd met Inter steggelt over nieuwe contractvoorwaarden, dat Icardi geraakt is door het afnemen van zijn aanvoerderschap. "Sommigen hechten geen enkele waarde aan de aanvoerdersband, maar voor Mauro voelt het alsof je niet zijn arm, maar zijn been amputeert", aldus Nara bij Mediaset.

"Hij draagt het shirt altijd met zoveel trots. Als er in het verleden een keuze moest worden gemaakt tussen geld en zijn liefde voor het shirt, dan ging het shirt altijd voor", benadrukt de vrouw van Icardi, die zegt 'helemaal niet' gewaarschuwd te zijn over het feit dat Inter een andere aanvoerder zou kiezen. Hoewel Inter 'achter de sneltoets' zit op haar telefoon, kwam ze erachter via Twitter. "Ik heb onlangs een gesprek van drie uur gevoerd met personen uit de bovenste lagen van de club, en ze hebben me er helemaal niets over verteld."

Icardi en Nara hebben zich met hun opstelling, en hun harde wens voor een salarisverhoging, niet geliefd gemaakt bij supporters van Inter. Ook de verstandhouding met de club valt gespannen te noemen, maar Nara was blij met de reactie van Inter toen er zaterdagochtend een steen naar haar werd gegooid toen ze in haar auto zat met haar kinderen. Niemand raakte gewond bij het incident. "Gelukkig gebeurde het op een plek waar beveiligingscamera's hangen. Ik was geschokt. Ik belde iemand bij Inter en vijf minuten later werd ik gebeld door Giuseppe Marotta. Ze waren heel behulpzaam en stelden me gerust."

Marotta, de algemeen directeur van Inter, was ook de eerste persoon die namens de club contact zocht met het kamp-Icardi na het afnemen van de aanvoerdersband. "Hij was heel vriendelijk en daar bedank ik hem voor, want Mauro was erg van slag. Hij was in verschrikkelijke staat", aldus Nara. "Dan keert hij in zichzelf en kropt hij zijn gevoelens op. Hij probeert sterk te zijn. Ik heb gevraagd of ze ervoor kunnen zorgen dat Mauro weer gaat voetballen, want dat betekent heel veel voor hem. Het is totaal niet onze intentie om Inter te verlaten."