Borst breekt lans voor Venema: ‘Kramer is oldskool en hartstikke overbodig’

Hugo Borst vindt het aantrekken van Michiel Kramer door FC Utrecht onnodig, zo schrijft hij maandag in zijn column voor het Algemeen Dagblad. De dertigjarige spits werd in januari transfervrij overgenomen van Maccabi Haifa. Borst ziet liever dat Advocaat kiest voor de talentvolle Nick Venema in de punt van de aanval. “Zo'n Michiel Kramer? In vredesnaam: waarom?”

“Het valt me zwaar kritisch te zijn op Dick. In 2004 - het EK in Portugal verliep teleurstellend voor het Oranje van bondscoach Dick Advocaat - ging ik een paar keer buiten mijn boekje. Ik zaagde Dick bij de enkels af. Dat nooit meer. Dus schrijf ik op dit moment alsof ik op eieren loop”, aldus Borst in het dagblad. Hij begrijpt niet waarom Advocaat er voor heeft gekozen om Kramer aan te trekken. De twee werkten vorig jaar nog samen bij Sparta Rotterdam. Tegen Vitesse schopte Kramer zijn tegenstander tegen het hoofd en werd zeven wedstrijden geschorst. Sparta degradeerde uiteindelijk uit de Eredivisie.

“Kramer is oldskool en hartstikke overbodig”, stelt Borst. “FC Utrecht heeft genoeg goede spitsen. De beste loopt bij Jong FC Utrecht. Vrijdagavond zag ik beelden van de negentienjarige Nick Venema, in actie tegen MVV. Twee oogstrelende en efficiënte momenten. Eerst een sprint met de bal aan de voet over tachtig meter die eindigt in een assist, én een Ibrahimovic-achtige solo die uitmondt in een doelpunt. Dick hoort die jongen op te stellen. Als-ie tegenvalt, dan vervang je hem een kwartier voor tijd desnoods voor stormram Kramer.” Venema kwam dit seizoen negen keer in actie in de Eredivisie en scoorde viermaal. In de Keuken Kampioen Divisie staat zijn teller op dertien goals.