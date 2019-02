‘Het lijkt me voor Hakim Ziyech best vermoeiend om Hakim Ziyech te zijn’

Ronald Waterreus neemt het op op voor Hakim Ziyech. De Ajacied kreeg vorige week kritiek te verwerken omdat hij niet meer met FOX Sports-verslaggever Hélène Hendriks wil praten. Waterreus laat weten juist veel waardering te hebben voor de Marokkaans international. Niet alleen vanwege zijn kwaliteiten als voetballer, maar ook als mens.

Ziyech botste in de zomer van2017 met Hendriks tijdens een interview en wil sindsdien niet meer met haar in gesprek voor de camera. Ook na afloop van het duel tussen Ajax en Real Madrid had Ziyech geen trek in een vraaggesprek met Hendriks. “Op internet regende het reacties. En dan heb ik speciaal voor u nog de gecensureerde versies ervan geselecteerd', schrijft Waterreus maandag in zijn column voor De Limburger. “Het lijkt me voor Hakim Ziyech best vermoeiend om Hakim Ziyech te zijn.”

Waterreus geeft aan dat hij zich in het verleden regelmatig stoorde aan de houdiging van Ziyech. “Het verongelijkte. Die blik van: eigenlijk ben ik te goed voor deze planeet”, schrijft de oud-keeper van onder meer PSV. Waar Waterreus in het verleden nog zijn vraagtekens had bij Ziyech, is hij helemaal om. “En dat komt niet alleen omdat hij woensdag zo grandioos voetbalde tijdens de wedstrijd Ajax-Real Madrid, waarin hij zijn status ondubbelzinnig waarmaakte. Nee, veel meer nog vanwege de geste die hij een paar dagen eerder deed aan Leon de Kogel.”

Door een auto-ongeluk kan De Kogel nooit meer voetballen. Via een inzamelingsactie werd er ruim 24.000 euro voor hem opgehaald. De Kogel zei in gesprek met de NOS dat hij vervolgens werd gebeld door Ziyech, die beloofde het bedrag aan te vullen. “Meest hartverwarmende hiervan was dat we dit nooit hadden geweten als De Kogel dit niet zelf wereldkundig had gemaakt. Anders gezegd: Ziyech maakte zijn gebaar naar die jongen puur uit intrinsieke betrokkenheid. Niet om eens even lekker populair in de media te komen als 'gutmensch'. Dan ben je een klasbak.”