‘Marc Overmars zet ongeduldig Arsenal in de wachtkamer’

Marc Overmars gaat Ajax gedurende het lopende seizoen niet verlaten voor Arsenal, zo meldt de Daily Mail. De Engelse topclub wil de directeur spelersbeleid weglokken uit Amsterdam. In Londen moet hij de opvolger worden van Sven Mislintat. Overmars is favoriet bij the Gunners, terwijl ook Monchi, technisch directeur van AS Roma, in beeld is.

Afgelopen zaterdag meldde the Sun al dat Overmars reeds een gesprek heeft gevoerd met de club waar hij tussen 1997 en 2000 onder contract stond. Raul Sanllehi, head of football bij Arsenal, wil Overmars het liefst zo snel mogelijk aanstellen. Eerder dan komende zomer zal het echter niet tot een overstap komen. Overmars houdt de boot voorlopig af, maar blijft favoriet.

Monchi is ook in beeld. Hij werkte samen met Arsenal-manager Unai Emery bij Sevilla. Monchi werd in LaLiga gezien als een transfergenie en droeg met zijn beleid bij aan in totaal vijf eindzeges in de Europa League. De nieuwe technisch directeur zal bij Arsenal moeten werken met een relatief bescheiden budget. In januari kwam de Engelse topclub niet verder dan het huren van Denis Suárez van Barcelona. Als het team van Emery zich niet voor de Champions League weet te plaatsen, dreigt een voor Engelse begrippen bescheiden transferbudget van circa 45 miljoen euro.