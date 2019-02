PSG wint nipt dankzij weergaloze volley van Kylian Mbappé

Paris Saint-Germain heeft zondagavond afgerekend met Saint-Étienne. De ploeg van trainer Thomas Tuchel had veel moeite met de nummer vijf van de Ligue 1, maar won met het kleinste verschil door een wonderschoon doelpunt van Kylian Mbappé in de 73ste minuut. De Frans international bepaalde de eindstand op 0-1 vanuit een fantastische volley.

PSG begon aan het duel in de wetenschap dat achtervolger OSC Lille zondag niet had weten te winnen. De nummer twee van de Ligue 1 bleef steken op 0-0 tegen Montpellier. Bij een zege op Saint-Étienne kon de Franse grootmacht de voorsprong uitbreiden naar twaalf punten. Bovendien heeft PSG nog twee wedstrijden tegoed.

In het Stade Geoffroy-Guichard hadden de bezoekers uit Parijs in de eerste helft moeite om door de defensie van Saint-Étienne heen te komen. Mbappé had nog de beste mogelijkheid om de score te openen, maar hij schoot recht op de keeper. Aan de andere kant werd Saint-Étienne een paar keer dreigend, maar niet meer dan dat.

Tien minuten na rust kreeg Julian Draxler een grote kans om de score te openen, maar ook de Duitse middenvelder wist het net niet te laten bollen. Ook Thiago Silva en Ángel Di María kregen prima mogelijkheden. Waar Saint-Étienne lang stand hield en ging hopen op een goed resultaat, sloeg Mbappé een kwartier voor tijd genadeloos toe.

Met een handige boogbal bediende Dani Alves de Franse aanvaller, die het strafschopgebied binnen drong en vanuit de volley verwoestend uithaalde. Met zijn negentiende competitiedoelpunt in achttien wedstrijden, bepaalde hij de eindstand in het voordeel van de koploper.