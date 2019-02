Dost staat op met dubbelslag en bezorgt Keizer flinke opsteker

Marcel Keizer heeft met Sporting Portugal een welkome overwinning geboekt. De nummer vier van de Liga NOS zegevierde zondagavond over nummer drie SC Braga: 3-0. Bas Dost was met twee doelpunten van grote waarde voor de ploeg van Keizer, die nu vier punten minder heeft dan Braga.

Keizer begon voortvarend bij Sporting en veroverde vorige maand nog de Taça da Liga, maar zat de afgelopen weken in de hoek waar de klappen vielen. Van de vijf vorige opponenten werd alleen Feirense geklopt (1-3); Sporting boekte geen goede resultaten tegen Vitória FC (1-1), Benfica (2-4 nederlaag in de competitie, 2-1 nederlaag in de beker) en Villarreal (0-1 nederlaag in de Europa League). Ten opzichte van de wedstrijd tegen Villarreal van donderdag bleven maar vier spelers in de basis staan, onder wie Dost.

Er was ook plek in de opstelling voor Nemanja Gudelj, een vaste basisklant in competitieduels. Het was echter Bruno Fernandes die voor rust de gevierde man werd, want na 33 minuten scoorde de middenvelder uit een listige vrije trap. Fernandes zocht de korte hoek uit en verraste doelman Tiago Sá. Voor dat moment had Sporting al enkele kansen gekregen om de score te openen. Na een kwartier was Dost niet succesvol met een zwak schot; een inzet van Wendel leverde geen problemen op voor keeper Sá.

Kort na de onderbreking nam Sporting verder afstand van Braga. De thuisploeg kreeg een strafschop toegekend na een overtreding van Claudemir op Abdoulay Diaby en Dost maakte geen fout vanaf elf meter. Hij stuurde de keeper de verkeerde kant op en produceerde zijn dertiende treffer van het seizoen; acht daarvan waren strafschoppen. Dat relatieve aandeel werd al gauw iets kleiner, want even later maakte Dost er van dichtbij 3-0 van na een voorzet van Fernandes vanaf de rechterflank.