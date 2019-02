El Hamdaoui verbaasd door antwoord De Boer: ‘Oké, dat is wel heel apart’

Theo Janssen en Mounir El Hamdaoui hebben zondagavond bij praatprogramma VTBL teruggeblikt op de periode van de Marokkaanse aanvaller bij Ajax. El Hamdaoui onderhield in Amsterdam een gespannen relatie met toenmalig trainer Frank de Boer; nadat De Boer in december 2010 aantrad als opvolger van Martin Jol, belandde El Hamdaoui op een zijspoor. Later werd hij zelfs verbannen naar het tweede elftal.

De Boer debuteerde in de Champions Leaguewedstrijd tegen AC Milan (0-2 zege). Hij zou El Hamdaoui toen zonder verklaring op de bank hebben gezet. In de periode daarvoor was hij een vaste basisspeler. "Ik zei: 'Trainer, mag ik even met u praten?' Ik vroeg hem niet zozeer waarom ik op de bank zat, maar waarom hij niet eerst naar me toe was gekomen", geeft de huidige spits van Excelsior aan. "Ik denk dat het heel normaal is om zo met elkaar om te gaan."

Het antwoord van De Boer zorgde voor verbazing bij El Hamdaoui. "Hij antwoordde dat hij mij geen uitleg schuldig was. Ik zei: 'Oké, dat is wel heel apart'", aldus de spits. Voormalig ploeggenoot Janssen vindt het jammer dat het zo is gelopen. El Hamdaoui was volgens hem een van de beste spelers van Ajax, samen met Ismaïl Aissati. Beiden zaten bij het tweede elftal. "Ze trainden eigenlijk nooit mee, maar heel af en toe hadden we ze nodig voor elf tegen elf. Dan moesten ze weleens meedoen en met zijn tweeën speelden ze ons helemaal zoek. Ze waren zoveel beter dan andere spelers die bij ons speelden."

Janssen begrijpt wel dat El Hamdaoui behoefte had aan uitleg over zijn reserverol. "Als jij als nieuwe trainer binnenkomt, je hebt spelers die ervaren zijn en het heel goed hebben gedaan en je komt binnen en zegt na twee dagen: 'Je bent heel erg goed, maar je mag even zitten'... Ik snap best dat hij dan zoiets heeft van: een beetje uitleg mag wel. Ik ken Frank de Boer ook en ik weet dat hij communicatief niet de sterkste was. Ik denk dat hij dat heel erg moeilijk vond en daardoor heeft gedacht: ik zeg maar niets."