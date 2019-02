Scheidsrechtersbaas twijfelt over ‘lastig’ penaltymoment met Mazraoui

Ajax walste zondag in de tweede helft over NAC Breda heen (5-0), maar mocht in de eerste helft opgelucht ademhalen. Bij een 0-0 stand ging Gervane Kastaneer in het strafschopgebied naar de grond na een botsing met Noussair Mazraoui. Arbiter Siemen Mulder zag er geen penalty in en werd ook niet geroepen door videoscheidsrechter Rob Dieperink.

Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond van de KNVB spreekt geen oordeel uit over het moment. "Ik vind het een lastige", vertelt hij aan FOX Sports. "Ze steken allebei hun been erin en dan is het de vraag wie nou het contact veroorzaakt. Ik heb sterk het idee dat wanneer Mulder wél een strafschop gaf, hij enthousiast gesteund zou worden door de VAR. Een heel lastig moment om te beoordelen, maar niet duidelijk fout."

Videoarbiter Dieperink speelde later in de eerste helft een doorslaggevende rol. Mulder had een handsbal van Dorian Dervite na een vrije trap van Hakim Ziyech niet waargenomen, maar kende alsnog een penalty toe aan Ajax na interventie vanuit Zeist. Dusan Tadic benutte de buitenkans. "Soms heb je zo'n moment dat de scheidsrechter het niet kan zien en dat hij steun nodig heeft van de VAR. Dat is precies waarvoor de VAR is uitgevonden", aldus Van Egmond.

Kastaneer zelf gaat na afloop niet in op het strafschopmoment, maar baalt vooral van een gemiste kans in de eerste helft. De aanvaller schoot oog in oog met André Onana op de keeper. "Ik was verrast dat die bal voor m'n voeten lag. Ik moest meteen uithalen, maar de doelman pakte die bal goed", zegt Kastaneer bij Omroep Brabant. Volgens trainer Mitchell van der Gaag heeft zo'n moment veel invloed op het wedstrijdverloop. "Het wil niet zeggen dat je gaat stunten als die bal er wel ingaat, maar het kan wel een bepaald vertrouwen geven aan de ploeg."