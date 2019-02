‘Het is het voetbal dat Wenger zelf altijd had willen spelen met Arsenal’

Ajax ging woensdagavond met 1-2 onderuit in de achtste finales van de Champions League tegen Real Madrid, maar liet ondanks de nederlaag een goede indruk achter. Ruud Gullit zei zondagavond bij Rondo op Ziggo Sport dat hij heeft genoten van het spel van de Amsterdammers tegen de Spaanse grootmacht. Hij vindt dat Ajax meer had verdiend.

Ajax liet diverse kansen onbenut, waarna Karim Benzema de 0-1 maakte. Hakim Ziyech tekende voor de gelijkmaker, maar de bezoekers gingen er met de overwinning vandoor na een winnende treffer van invaller Marco Asensio. “Ik was na afloop echt doodziek. Voetbal is gewoon niet fair, je krijgt niet altijd wat je verdient”, aldus Gullit. “Het heeft ook weer met kwaliteit te maken. Zij wachten op het juiste moment. Je moet die ballen erin schieten op de momenten waarop je het kunt doen.”

Gullit bekeek de wedstrijd tussen Ajax en Real Madrid vanuit Qatar, als analist voor beIN Sports, samen met enkele grote namen uit de voetbalwereld. “Er werd genoten van Ajax, dit spel”, aldus de oud-international. “Nacho was degene die de bal steeds moest hebben, dat deed Ajax heel goed. Het is het voetbal dat Wenger zelf altijd had willen spelen met Arsenal, maar dat is hem nooit gelukt. Ook omdat de Premier League gewoon heel anders is.”

Sergio Ramos was na afloop de meest besproken speler. Hij pakte vlak voor tijd een gele kaart, waardoor hij geschorst is voor de return op dinsdag 5 maart. “Wat ik heel gek vind; je hebt in deze wedstrijd heel veel moeite gehad en die wedstrijd gestolen. Dan heb je echt lef. Ik denk niet dat het over is met Ajax. Ajax is niet kansloos”, besluit Gullit.