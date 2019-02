VZ Team van de Week: Eén Feyenoorder onttrekt zich aan malaise

Wie waren volgens de statistieken van Opta de beste spelers van de afgelopen speelronde in de Eredivisie? Deze week is Ajax hofleverancier met vier spelers, na de 5-0 overwinning op NAC Breda. Feyenoord leverde op bezoek bij FC Groningen een wanprestatie (1-0 nederlaag), maar wordt toch door één speler vertegenwoordigd in het VZ Team van de Week.

Doelman: Kenneth Vermeer (Feyenoord), statistiek: zeven reddingen - Kenneth Vermeer maakte voor het eerst sinds 30 augustus 2015 minimaal zeven reddingen in een Eredivisie-wedstrijd.

Rechtsback: Giovanni Troupée (ADO Den Haag), statistiek: Zes gewonnen duels (van de acht) - Giovanni Troupée maakte zijn eerste Eredivisie-doelpunt sinds 25 februari 2017 (voor FC Utrecht tegen FC Groningen).

Centrale verdediger: Matthijs de Ligt (Ajax), statistiek: Twaalf gewonnen duels (van de vijftien) - Matthijs de Ligt tekende voor zijn 25ste clean sheet voor Ajax in de Eredivisie (65 wedstrijden).

Centrale verdediger: Thomas Lam (PEC Zwolle), statistiek: twaalf balheroveringen - De twaalf balheroveringen voor Thomas Lam is een persoonlijk record voor de verdediger in een Eredivisie-duel.

Linksback: Nicolás Tagliafico (Ajax), statistiek: vier schoten, twee gecreëerde kansen - Ajax kreeg in de laatste zeventien Eredivisie-duels waarin Nicolas Tagliafico meedeed slechts zeven goals tegen.

Middenveld: Adam Maher (AZ), statistiek: negen balheroveringen - Adam Maher was door zijn assist op de 3-0 van Seuntjens direct betrokken bij vijftig doelpunten in de Eredivisie (26 goals, 24 assists).

Middenveld: Frenkie de Jong (Ajax), statistiek: negentien balheroveringen - Frenkie de Jong noteerde negentien balheroveringen tegen NAC, een gedeeld record voor een veldspeler in een Eredivisie-duel dit seizoen.

Middenveld: Vangelis Pavlidis (Willem II), statistiek: drie schoten (een doelpunt) - Vangelis Pavlidis scoorde en gaf een assist en werd de eerste Willem II-invaller met deze prestatie in een Eredivisie-duel sinds Tom Caluwé in 2004 tegen RBC Roosendaal.

Rechtsbuiten: Martin Ödegaard (Vitesse), statistiek: vijf schoten, zes gecreëerde kansen - Martin Ödegaard was betrokken bij elf doelpogingen van Vitesse tegen Willem II (vijf schoten, zes gecreëerde kansen), een persoonlijk record in een Eredivisie-duel (57 wedstrijden).

Spits: Adrián Dalmau (Heracles Almelo), statistiek: vier schoten (vier doelpunten) - Adrián Dalmau werd de tweede speler ooit met een vier goals voor Heracles Almelo in een Eredivisie-duel, na Oussama Tannane op 22 augustus 2015 (vier tegen Cambuur).

Linksbuiten: Dusan Tadic (Ajax), statistiek: vier schoten (twee doelpunten) - Dusan Tadic maakte zijn veertiende en vijftiende doelpunt van het Eredivisie-seizoen, één meer dan de topscorer van Ajax vorig Eredivisieseizoen (David Neres).