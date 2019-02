Icardi gespot: ‘Zou het nog meer waarderen als hij de kleedkamer bezocht’

Mauro Icardi behoorde zondag opnieuw niet tot de wedstrijdselectie van Internazionale. De aanvaller wenst niet in actie te komen nadat zijn aanvoerdersband werd afgenomen, maar werd tijdens de thuiswedstrijd tegen Sampdoria (2-1) wel gespot op de tribune met zijn vrouw annex zaakwaarnemer Wanda Nara. Trainer Luciano Spalletti was blij om te zien dat Icardi in het Giuseppe Meazza aanwezig was.

"Ik waardeerde het enorm dat hij in het stadion was", vertelt de oefenmeester aan Sky Italia na de zwaarbevochten overwinning. "Ik zou het nog meer hebben gewaardeerd als hij na afloop naar de kleedkamer was gekomen om het feestje te vieren met ons, want het was een heel belangrijke overwinning en hij maakt deel uit van de groep. Hij was net zo blij met de overwinning als wij waren, lijkt me."

Volgens algemeen directeur Giuseppe Marotta van Inter heeft het afnemen van de aanvoerdersband 'niets te maken' met de contractsituatie van Icardi. De Argentijn steggelt al maanden over een nieuw contract met Inter; hij en Nara zijn niet blij met de aanbiedingen die club vooralsnog deed. "Het was geen disciplinaire ingreep, maar een verandering die wij beter achtten voor het team, de club en voor Icardi zelf", aldus Marotta.

"Het was niet bedoeld om hem te kleineren, maar soms moet je zulke veranderingen doorvoeren. Laten we niet vergeten dat Icardi pas 25 jaar is. Het is niet eerlijk om te veel van hem te verwachten", benadrukt de directeur. "We zijn bezig met een proces en we hebben deze keuze gemaakt zodat de hele groep progressie kan boeken. Soms moet het hoofd van het huishouden een impopulair besluit nemen ten behoeve van hele gezin."