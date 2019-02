‘Hirving Lozano valt mij erg tegen, eigenlijk het hele jaar al’

PSV leed zaterdagavond voor de tweede keer op rij puntverlies. Na het 2-2 gelijkspel tegen FC Utrecht volgde dezelfde uitslag tegen sc Heerenveen. Wim Kieft is allesbehalve onder de indruk van de koploper van de Eredivisie. Hij is lovend over aanvoerder Luuk de Jong, maar over Hirving Lozano is de oud-international minder te spreken.

Het was al de derde keer dit kalenderjaar dat PSV met 2-2 gelijkspeelde. Trainer Mark van Bommel gaf in aanloop naar de confrontatie in Friesland nog aan dat hij zijn ploeg beter vindt spelen dan in de eerste seizoenshelft. Toch was het voor de derde keer na de winterstop dat PSV puntverlies leed. Kieft vindt een groot deel van de voorhoede te wisselvallig presteren. “Luuk de Jong is heel constant. Het hele jaar al, echt geweldig. Alleen Bergwijn is het dan weer wel en dan weer niet. Lozano valt mij erg tegen. Eigenlijk het hele jaar al”, aldus Kieft bij Rondo op Ziggo Sport.

Lozano startte zaterdagavond vanuit de basis, maar werd na 45 minuten spelen vervangen door Cody Gakpo. Kieft snapt dat Van Bommel de Mexicaans international van het veld haalde. “We geven er allemaal heel hoog van op, maar ik vind hem heel wisselvallig . Ik vind hem heel slordig in het meevoetballen, dat rendement van hem zal ook omhoog moeten als je kampioen wil worden.”

“Lozano deed niet de dingen die we van hem vragen", legt Van Bommel in gesprek met FOX Sports de wissel uit. "Je zag dat we met het inbrengen van Gakpo meer grip op de wedstrijd kregen. Dat resulteerde net als vorige week tegen FC Utrecht in de 2-2, maar we hebben het onszelf onnodig moeilijk gemaakt." PSV neemt het volgende week zondag thuis op tegen Feyenoord.