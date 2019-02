Frenkie de Jong: ‘Ik kijk niet, dat brengt meestal ongeluk’

Ajax liep dit weekend twee punten in op koploper PSV. De Eindhovenaren lieten zaterdagavond dure punten liggen op bezoek bij sc Heerenveen (2-2), terwijl Ajax zondagmiddag op eigen veld met 5-0 won van hekkensluiter NAC Breda. Frenkie de Jong zegt in onderstaande video dat hij en zijn ploeggenoten zich niet te veel moeten bezighouden met de resultaten van PSV, maar beter op het eigen spel kunnen richen in de strijd om het kampioenschap.