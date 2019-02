Nainggolan heeft laatste woord in zes spectaculaire minuten

Internazionale heeft zondag drie punten overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen Sampdoria. De ploeg van Luciano Spalletti won met 2-1; alle doelpunten vielen tussen minuut 73 en 78. Inter staat op de derde plek en heeft een achterstand van zes punten op Napoli, dat later op de avond nog aantreedt tegen Torino. De veelbesproken Mauro Icardi zat opnieuw niet bij de wedstrijdselectie van Inter, maar werd wel waargenomen op de tribune met zijn vrouw annex zaakwaarnemer Wanda Nara.

Inter, wel met Stefan de Vrij in de basis, beloonde zichzelf niet voor de kansen die het voor rust creëerde. De thuisploeg dwong doelman Emil Audero van Sampdoria al na vijf minuten tot een redding: Lautaro Martínez werd bereikt door Roberto Gagliardini en trof uiteindelijk de keeper op zijn pad. Even daarna vuurde Matteo Politano net over de lat, vanaf de rand van het strafschopgebied. Na een halfuur schoot Radja Nainggolan rakelings naast. Audero liet daarna nog een schot van Ivan Perisic glippen, maar had de bal nog net voor de doellijn toch nog klem.

Het hoogtepunt van de eerste helft leek in de blessuretijd te komen van Milan Skriniar, die dacht te scoren via een spectaculaire volley rond de strafschopstip. Het doelpunt werd echter afgekeurd, omdat er een overtreding van Danilo D'Ambrosio aan voorafging. Direct na de onderbreking was Samir Handanovic van grote waarde voor Inter: met een knappe redding voorkwam de doelman het openingsdoelpunt van Grégoire Defrel. Ook Fabio Quagliarella liet zich gelden namens Sampdoria; met de vingertoppen pareerde Handanovic de kopbal van de veteraan.

Aan de overzijde krulde Politano de bal net naast het doel. Zeventien minuten voor tijd brak Inter toch nog de ban en werd het startsein gegeven voor een spectaculair slot. Perisic drong het strafschopgebied binnen vanaf de linkerflank en vond D’Ambrosio, die bij de tweede paal afrondde: 1-0. Lang kon Inter er niet van genieten, want Manolo Gabbiadini profiteerde een minuut na zijn invalbeurt van kinderlijk balverlies van Inter in het eigen strafschopgebied, maar kort na de gelijkmaker kwam Inter door een volley van Nainggolan op 2-1. Inter gaf daarmee een goed vervolg aan de Europese zege op Rapid Wien (0-1) van donderdag.