Bosz ziet Leverkusen overtuigend winnen en klimmen naar vijfde plaats

Bayer Leverkusen heeft zondagavond gedaan wat het moest doen. De ploeg van trainer Peter Bosz was op eigen veld met 2-0 te sterk voor Fortuna Düsseldorf. De goals werden gemaakt door Kai Haverts en Leon Bailey. Door de overwinning komt Leverkusen op 36 punten na 22 competitiewedstrijden, waardoor de club terug is te vinden op de vijfde plaats op de ranglijst.

De hand van Bosz wordt iedere week weer meer zichtbaar en ook zondagavond kwamen de nieuwe contouren in het spel van Bayer Leverkusen steeds meer naar voren. In de eerste helft verstuurde de thuisploeg liefst 518 passes, een recordaantal dit Bundesliga-seizoen. Het duel in de BayArena begon echter met een domper voor de ploeg van Bosz, want na dertien minuten spelen viel Karim Bellarabi met een blessure uit. Toch konden de supporters van Leverkusen juichen, want vijf minuten later viel de 1-0. Na een fraai opgezette aanval bereikte Kevin Volland met een heerlijke voorzet ploeggenoot Kai Havertz, die van dichtbij doelman Jaroslav Drobny kansloos liet. Bosz zal ongetwijfeld tevreden zijn geweest over de manier waarop zijn team voor de dag verscheen. Leverkusen speelde dominant en had de volledige controle over de wedstrijd. De bezoekers kregen niet de kans om in hun eigen spel te komen.

Ook na de thee was Bayer Leverkusen de bovenliggende partij. De mogelijkheden werden echter niet benut, waardoor de bezoekers in de wedstrijd bleven. Na 66 minuten spelen maakte Bailey aan alle illusies van Fortuna Düsseldorf een einde. Drobny had veel moeite met een harde knal vanaf de rechterflank. De sluitpost bracht redding, maar kon de inzet van Bailey vanuit de rebound niet keren. Met een 2-0 voorsprong was er geen vuiltje aan de lucht voor Leverkusen. De ruim 27.000 toeschouwers zagen de overwinning niet meer in gevaar komen en de drie punten bleven dan ook in Leverkusen. Donderdag komen de mannen van Bosz opnieuw in actie. In de zestiende finales van de Europa League staat de return tegen Krasnodar op het programma. De heenwedstrijd eindigde in 0-0.