Stand Eredivisie na speelronde 22: Ajax loopt in; derde plek Feyenoord in gevaar

De spanning in de titelstrijd is na speelronde 22 weer helemaal terug in de Eredivisie. PSV wist zaterdagavond ternauwernood een nederlaag te voorkomen op bezoek bij sc Heerenveen (2-2). Ajax maakte zondagmiddag dankbaar gebruik van het puntverlies van de koploper door met 5-0 te winnen van NAC Breda. Het verschil tussen beide clubs bedraagt nog vier punten. Feyenoord ging buitenshuis onderuit tegen FC Groningen, terwijl AZ voor eigen publiek weinig moeite kende met VVV-Venlo (3-0). Het gat tussen de nummer drie en vier van de ranglijst bedraagt nog twee punten.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PSV 22 18 3 1 58 57 2 Ajax 22 17 2 3 58 53 3 Feyenoord 22 13 3 6 19 42 4 AZ 22 12 4 6 20 40 5 Vitesse 22 9 6 7 6 33 6 FC Utrecht 22 9 5 8 3 32 7 Heracles Almelo 22 10 2 10 -2 32 8 VVV-Venlo 22 8 5 9 -10 29 9 FC Groningen 22 8 3 11 -5 27 10 ADO Den Haag 22 7 6 9 -11 27 11 Fortuna Sittard 22 7 5 10 -12 26 12 Willem II 22 7 4 11 -8 25 13 PEC Zwolle 22 7 4 11 -9 25 14 Excelsior 22 7 4 11 -22 25 15 sc Heerenveen 22 5 9 8 -5 24 16 FC Emmen 22 6 6 10 -21 24 17 De Graafschap 22 5 3 14 -29 18 18 NAC Breda 22 4 4 14 -30 16