Feyenoord bereikt ‘dieptepunt’: ‘Dit was een wanvertoning’

Feyenoord-aanvoerder Jordy Clasie noemt de nederlaag tegen FC Groningen van zondagmiddag het dieptepunt van dit seizoen. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst ging met 1-0 onderuit door een eigen doelpunt van Sven van Beek. "We hebben natuurlijk al heel veel slechte wedstrijden gespeeld, maar dit is een dieptepunt", aldus de middenvelder tegenover FOX Sports.

Waar Feyenoord op eigen veld doorgaans op overtuigende wijze de drie punten pakt, heeft het op vreemde bodem veel moeite. Na de 6-2 overwinning op Ajax volgde een 2-1 nederlaag bij Excelsior. Vorig weekeinde werd De Graafschap met 4-0 opzij gezet en zondagmiddag ging het in een uitwedstrijd opnieuw mis voor de Rotterdammers. "In de kleedkamer waren we boos op elkaar, maar verder was het heel erg stil. De trainer heeft natuurlijk wel een paar dingen gezegd over de wedstrijd”, aldus Clasie na afloop.

FC Groningen liet Feyenoord niet in het eigen spel komen. "Wat we vandaag hebben laten zien is een wanvertoning. We moeten er in het veld staan en dat doen we momenteel niet. Is het apathisch? Ja, zo oogt het wel. Daar kun je niet over liegen, denk ik.Vanaf minuut één zaten we niet in de wedstrijd en we zijn er geen moment in gekomen. We hebben volgens mij één poging op doel gehad”, constateerde een diep teleurgestelde Clasie. “Dit is ons nog nooit overkomen. Dat geeft wel aan hoe we vandaag hebben gespeeld. In ieder duel word je afgetroefd. Je hebt vandaag dik verdiend verloren.”

Clasie is ook niet tevreden over zijn eigen inbreng. “Ik zit zelf ook niet in de beste fase op dit moment en dat weet ik zelf ook. Het is heel lastig om te verklaren. Je doet je best. Dat is altijd zo. De ene wedstrijd komt er het er uit en de ander minder. Het is duidelijk dat ik nu minder ben”, besluit de hurling van Southampton. Door het puntenverlies ziet Feyenoord AZ naderen in de strijd om de derde plek. De voorsprong op de Alkmaarders bedraagt twee punten.