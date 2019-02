‘Hulpeloos’ Feyenoord gekraakt: ‘Je moet vrezen voor de ranglijst’

Sven van Beek luidde met een eigen doelpunt de nederlaag (1-0) van Feyenoord bij FC Groningen in. De Rotterdammers spelen dit seizoen geen rol van betekenis in de titelstrijd en leken vast op de derde plek te staan. Inmiddels is AZ echter tot op twee punten genaderd en ligt alles weer open. Voor de camera's van FOX Sports trekt Van Beek in Groningen het boetekleed aan. "Op dit moment is het het beste om onze mond te houden", aldus de centrale verdediger.

Feyenoord leed op bezoek bij FC Groningen alweer de zesde nederlaag van het seizoen. De Rotterdammers staan vijftien punten achter koploper PSV en zien dat AZ inmiddels wel erg dichtbij staat. "Natuurlijk zijn er harde woorden gevallen, maar iedereen weet wel dat het zo niet verder kan en niet goed is", aldus Van Beek, die vooral zijn trainer aan moest horen. "Op dit moment is het het beste om onze mond te houden en van de week met elkaar te praten", vertelt de pechvogel, die in het verleden vaker zijn eigen doelman versloeg.

De eigen goal tegen Groningen was voor Van Beek alweer nummer zes in de Eredivisie. "Het was een heel lullig moment. Als ik hem niet aanraak zit 'ie ook. Ik kan er weinig aan doen. Als je alle zes de eigen doelpunten nagaat, zijn er zeker drie waar ik niks aan kan doen." In gesprek met FOX Sports hadden ook analisten Hedwiges Maduro en Gertjan Verbeek geen goed woord over voor Feyenoord. "Ze hadden eerst een straatlengte voorsprong. Je moet als Feyenoord-supporter vrezen voor de stand op de ranglijst", spreekt oud-Groningen-speler Maduro. Verbeek zag dat Groningen 'op alle fronten' de baas was. "Het was allemaal erg hulpeloos van Feyenoord."

Vertrekkend hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst spreekt van de slechtste wedstrijd van het seizoen. "Vanaf minuut één zaten we niet in de wedstrijd. Dat hebben we niet eerder gehad. Groningen wist de score niet uit te breiden, waardoor we nog een puntje hier weg hadden kunnen nemen. Maar uiteindelijk was dat ook niet verdiend geweest als je het veldspel ziet." Volgende week wacht het lastige uitduel met koploper PSV. "Dan moeten we er anders in staan dan vandaag. We zullen de wedstrijd doornemen en kijken wat er niet goed was", sluit de oefenmeester af.

Collega Danny Buijs is trots op zijn elftal, dat vier van de vijf duels won in 2019 en nu negende staat. "Het is opmerkelijk hoe het kan gaan in de voetballerij", vertelt de trainer van Groningen. "In oktober vielen we van Teletekst af." Volgens Buijs valt er niets op de overwinning af te dingen. "We hebben het zelf afgedwongen dat deze wedstrijd onze kant is opgevallen. We hebben dikverdiend gewonnen. De laatste weken doen we het goed, de kunst is om het vast te houden. We kunnen niet in slaap sukkelen."