Zevental gaat met 20-0 onderuit in bizarre Serie C-wedstrijd

De problemen van Pro Piacenza stapelen zich op. Zondagmiddag ging de Italiaanse club uit de Serie C met liefst 20-0 onderuit op bezoek bij Cuneo. Het is een zoveelste dieptepunt in het dramatische seizoen voor Piacenza, dat op allerlei gebieden veel problemen heeft. Zo was er op bezoek bij Cuneo niemand van het eerste elftal beschikbaar.

Omdat de clubleiding sinds oktober niet meer betaalt, is de complete selectie van de hekkensluiter inclusief technische staf in staking gegaan. Desondanks moest de club zondagmiddag in actie komen om een straf van de Italiaanse voetbalbond te ontlopen. Dat leverde een bizarre wedstrijd op in Stadio Fratelli Paschiero. Bij de rust had Cuneo al zestien doelpunten gemaakt tegen het zevental van Piacenza. De bezoekers traden namelijk aan met slechts zeven spelers uit de jeugdopleiding.

Verder was de bank leeg en werd de technische staf vervangen door een van de jeugdspelers, die dus een dubbelrol vertolkte als speler/trainer. De stakende spelers hebben inmiddels een rechtszaak aangespannen tegen hun eigen club en eisen het faillissement van Piacenza. Voorzitter Maurizio Pannella besloot om zondag met zeven spelers te beginnen zodat men in ieder geval niet direct uit de competitie zou worden gehaald.

Piacenza staat helemaal onderaan in de Serie C. De club wist pas acht punten te pakken in negentien duels. Voor wat het waard is heeft het probleemgeval nog wel een aantal wedstrijden tegoed. Nummer negentien Arzachena heeft bijvoorbeeld al 27 competitiewedstrijden afgewerkt. Cuneo kan de overwinning en de vele doelpunten goed gebruiken. Die club staat op de elfde plek, maar moet in de top tien eindigen om deel te mogen nemen de play-offs voor promotie naar de Serie B.