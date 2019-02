Frenkie de Jong blij met complimenten van Guardiola: ‘Mooi om te horen’

Frenkie de Jong ziet nog mogelijkheden in de achtste finale van de Champions League. De middenvelder van Ajax benadrukt na de 5-0 zege op NAC Breda dat zijn ploeg 'nog niet uitgeschakeld' is, na de 1-2 nederlaag in eigen huis tegen Real Madrid. Ook gaat De Jong in onderstaande video in op de complimenten van Josep Guardiola, die zondag stelde dat Ajax 'een geweldige wedstrijd' speelde.